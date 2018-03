Ob Pinks (38, "What About Us") Ehemann Carey Hart (42) wusste, was er tut, als er seiner Tochter Willow (6) den Rasierapparat in die Hand gab? Auf einem Foto, das der Motocrossfahrer nun auf Instagram teilte, sieht er jedenfalls nicht sehr glücklich mit seiner neuen Frisur aus... "Das kommt dabei heraus, wenn du deine Tochter um einen Fade-Schnitt bittest", kommentiert er das Bild.

Statt ihrem Vater den gewünschten Haarschnitt mit ultrakurzen Seiten und weichem Übergang zum längeren Deckhaar zu verpassen, rasierte die Sechsjährige ihrem Vater radikal einen breiten Streifen von der Stirn über den Kopf ab. Das Ergebnis: Ein umgekehrter Irokese. Und die Kleine scheint sogar stolz auf ihre Radikalfrisur zu sein, denn sie wirft einen selbstsicheren Blick in die Kamera und hält dabei den Rasierapparat hoch.