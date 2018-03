" Social Media führt dazu, dass jeder denkt, der andere hätte ein viel cooleres Leben. Nein! Instagram ist nicht das echte Leben. Ich wollte schon einen Account starten, auf dem ich nur die miesen Sachen zeige: z.B. wie ich beim Aufwachen wirklich aussehe."

Sängerin Pink (38, "What About Us") sieht Social-Media-Plattformen nicht nur positiv. Die 38-Jährige bemängelt zum Beispiel an Instagram, dass dort nur die schönen Dinge des Lebens veröffentlicht werden statt der Realität. "Ich wünsche mir, dass die Leute wieder mehr echte Gefühle zulassen. Manchmal möchte ich ihnen die Smartphones aus der Hand reißen und sie umarmen", so die zweifache Mutter im Interview mit der Zeitschrift "Cosmopolitan".