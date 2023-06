von Laura Stunz Marilyn Monroe, Natalie Wood oder Bob Crane – in Hollywood gibt es einige Todesfälle, um die sich bis heute zahlreiche Mythen ranken. Im neuen Podcast "Hollywood Crime" widmet sich Steven Gätjen den düsteren Geheimnisse der Filmmetropole, die die Welt bis heute in Atem halten.

Auch in Hollywood ist nicht alles Gold was glänzt. Denn hinter den Fassaden berühmter Filmstudios und Sets schlummert das ein oder andere Verbrechen, das immer noch darauf wartet, aufgeklärt zu werden. Denn selbst wenn die amerikanische Filmmetropole als der Ort gilt, an dem Träume wahr werden können, machen auch hier Gewalt, Intrigen, Verschwörungen und Mord keinen Halt.

Die düstere Seite Hollywoods

Im neuen "RTL Plus"-Podcast "Hollywood Crime mit Steven Gätjen" taucht der Moderator und Host in die dunklen Geheimnisse Hollywoods ein – in facettenreiche Geschichten, tragische Mysterien, düstere Geheimnisse und grauenvolle Kriminalfälle, die als Schlagzeilen für Aufsehen sorgten und bis heute nie vollends geklärt wurden.

In der ersten Folge, die am 6. Juni erscheint, widmet sich Gätjen dem mysteriösen Todesfall von Filmikone Marilyn Monroe, der bis heute als ungeklärt gilt. Monroe, die an chronischer Depression sowie Angst- und Schlafstörungen litt und von psychoaktiven Substanzen abhängig gewesen sein soll, soll in der Nacht vom 4. auf den 5. August 1962 im Alter von nur 36 Jahren "vermutlich" Suizid begangen haben – so zumindest lautet das Fazit des damaligen Gerichtsmediziners, der ihre Leiche im Nachhinein untersuchte.

Jedoch glauben viele, dass sich Monroe die Überdosis des Schlafmittels nicht freiwillig verabreichte. Den Verschwörungstheorien, die seither um den plötzlichen Tod des Hollywood-Stars kursieren und die verschiedene Personen – darunter auch Mitglieder der Kennedy-Familie – für den Tod Monroes verantwortlich machen widmet sich Gätjen in der ersten Folge "Hollywood Crime".

Spannende Folgen um wahre Verbrechen

Und auch in den nächsten Folgen geht es spannend weiter. So beschäftigt sich Gätjen in einer Folge mitunter mit dem Serienkiller Michael Thomas Gargiulo, der in den 1990er-Jahren als "Hollywood Ripper" sein Unwesen trieb und mindestens zwei Frauen getötet haben soll, darunter eine Bekannte des Hollywood-Schauspielers Ashton Kutcher.

Hollywood Crime – der Podcast mit Steven Gätjen ist ab dem 6. Juni jeden Dienstag immer zuerst auf RTL Plus Musik zu hören.

Hinweis der Redaktion: Der stern ist Teil von RTL Deutschland.