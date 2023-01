Anita Pointer, Gründungsmitglied der R&B-Gruppe The Pointer Sisters, ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Sie und ihre Schwestern wurden mit Songs wie "I’m So Excited" und "Jump (For My Love)" weltberühmt.

Sie wurde mit Songs wie "I'm So Excited" bekannt - nun ist die Grammy-Gewinnerin Anita Pointer im Alter von 74 Jahren gestorben. Das Gründungsmitglied der R&B-Gruppe The Pointer Sisters erlag den Folgen einer Krebserkrankung, wie Pointers Sprecher Roger Neal am Samstag im Onlinedienst Twitter mitteilte. Nachdem sie einen "heldenhaften Kampf" gegen die Krankeit geführt habe, sei sie im friedlich im Kreise ihrer Familie gestorben.

Pointer Sisters Stars der Siebzigerjahre

Anita Pointer hatte zusammen mit ihren Schwestern June und Ruth die Gruppe The Pointer Sisters gegründet. 1973 veröffentlichte die Gruppe ihr erstes Album, in den folgenden Jahren gewann sie insgesamt drei Grammys.

Trauer Von diesen Persönlichkeiten mussten wir uns 2022 verabschieden 1 von 58 Zurück Weiter 1 von 58 Zurück Weiter Sidney Poitier Als Wegbereiter für Schwarze schrieb Poitier Hollywood-Geschichte: Er nahm 1964 als erster Schwarzer den Oscar als bester Hauptdarsteller für "Lilien auf dem Felde" entgegen. Der damals 37-Jährige überzeugte die Akademie mit der Darstellung eines schwarzen Arbeiters auf der Farm weißer Nonnen. Vor ihm hatte nur Hattie McDaniel 1940 für ihre Nebenrolle als Haushälterin im Melodrama "Vom Winde verweht" als Schwarze einen Oscar gewonnen. Der in ärmsten Verhältnissen auf den Bahamas aufgewachsene Bauernsohn wurde schon 1974 von der britischen Queen zum Ritter geschlagen. 2002 erhielt er einen Ehren-Oscar für sein Lebenswerk. In dem Ende September 2021 eröffneten neuen Academy Museum in Los Angeles wurde die riesige Eingangshalle nach dem legendären Schauspieler benannt. Der auf den Bahamas aufgewachsene Schauspieler starb am 6. Januar. Er wurde 94 Jahre alt. Mehr

Pointers Familie erklärte in einem Statement: "Wir sind zutiefst traurig über den Verlust von Anita, aber es tröstet uns zu wissen, dass sie jetzt bei ihrer Tochter Jada und ihren Schwestern June und Bonnie ist und in Frieden ruht. Sie war diejenige, die uns alle so lange beisammen gehalten hat. Ihre Liebe zu unserer Familie wird in jedem von uns weiterleben."