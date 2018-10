Unglaublich, aber wahr: Der US-Schauspieler Marion "Pooch" Hall (41, "Ray Donovan") wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der kalifornischen Stadt Burbank vorläufig festgenommen. Der Tatvorwurf laut "People": Fahren unter dem Einfluss von Alkohol und Kindsgefährdung. Laut einem Polizei-Sprecher wurden die Beamten von Zeugen gerufen, nachdem sie ein Fahrzeug beobachteten, dass zunächst in Schlangenlinien fuhr und dann in ein parkendes Auto krachte. Besonders fatal: Auf dem Schoss von Hall saß sein 2-jähriger Sohn, der sogar die Hände am Steuer gehabt haben soll.

Zum Glück wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Hall wurde zunächst verhaftet, wenig später wieder auf freien Fuß gesetzt. Er hinterlegte eine Kaution in Höhe von 100.000 Dollar. Sein Sohn wurde unmittelbar zu seiner Mutter gebracht, die Ehefrau von Hall.