Diese Pause war nur kurz: Knapp eine Woche hielt es Britney Spears ohne Instagram aus. Schon meldet sie sich zurück.

Nur eine Woche nachdem Sängerin Britney Spears ihren Rückzug von Instagram angekündigt hat, ist sie dort bereits wieder aktiv geworden.

«Ich bin schon wieder zurück», schrieb die 39-Jährige am Montag (Ortszeit) auf der Social-Media-Plattform. Daneben postete sie zwei Fotos von sich in schwarz-weiß und farbig, auf denen sie mit ernstem Gesichtsausdruck in die Kamera guckt. «Einige Aufnahmen von meinem Wochenend-Trip, auf dem ich meine Verlobung gefeiert habe», schrieb die Pop-Sängerin dazu. Ihr Verlobter Sam Asghari ist auf den Bildern nicht zu sehen.

«Ich kann es noch immer nicht glauben!!!!», schrieb Spears. Ihre rasche Rückkehr zu Instagram erklärte sie damit, dass sie es nicht allzu lang ohne die Plattform ausgehalten habe. In den Kommentaren wundern sich Fans über Spears' Frisur in den Bildern und äußern Zweifel an der Aktualität der Fotos.

Zwei Tage nach der Bekanntmachung ihrer Verlobung hatte Spears vergangenen Dienstag ihren Instagram-Account deaktiviert. Auf ihrem Twitter-Account, den sie weiterhin aktiviert lies, hatte sie angekündigt, eine kleine Pause von den sozialen Medien einlegen zu wollen.