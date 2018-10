Was läuft da wirklich zwischen Katy Perry und Orlando Bloom? Im letzten Jahr haben die beiden eine offizielle Beziehungspause eingelegt. Jetzt sieht man den Hollywood-Schauspieler und die Sängerin aber wieder öfter zusammen.

Als die beiden im April an einer Gesundheitskonferenz im Vatikan mit Papst Franziskus teilnahmen, äußerte sich Bloom im Interview der britischen «Times» zu einer möglichen Neuauflage der Beziehung noch eher ausweichend. «Wir werden sehen», sagte er.

Ihr Status ist zwar auch weiterhin ungeklärt, aber der gemeinsame Auftritt auf dem roten Teppich bei Fürst Alberts «Gala for the Global Ocean» vor einem Monat in Monaco sprach doch Bände. Trotz allem, eine Menge Fragezeichen bleiben. Heute feiert Katy Perry erst einmal ihren 34. Geburtstag.

Vor zehn Jahren gelang Katy Perry mit ihrem Megahit «I Kissed a Girl» der große Durchbruch. Heute aber distanziert sich die Popsängerin von Teilen des Songtextes. «Wenn ich den Song noch mal schreiben müsste, würde er wahrscheinlich anders aussehen», sagte sie dem Magazin «Glamour». Der Text bediene einige Stereotype, räumt Perry ein. Die Debatte über sexuelle Orientierung habe sich in den vergangenen zehn Jahren verändert, «wir sind weit voran gekommen».

Der Song war 2008 auch als Statement für einen offenen Umgang mit Homo- und Bisexualität gefeiert worden. Welche Textpassagen genau sie ändern würde, sagte Perry allerdings nicht.

Dabei lief es lange gar nicht so gut für die 1984 in Kalifornien geborene Tochter eines streng gläubigen Pastoren-Ehepaars. Nach Schul- und Kirchenchor bekam sie mit 13 eine Gitarre. Mit 15 nahm sie ein Gospel-Album auf. Dann begann ihre «rebellische Phase», wie sie selbst sagte.

Beeinflusst von der Musik der Sängerin Alanis Morissette zog sie alleine nach Los Angeles. «Ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Zum ersten Mal lebe ich richtig», sagt sie in einem damals aufgenommenen Video. Dem anfänglichen Hochgefühl folgten aber bald schwierige Zeiten: «Ich hatte kein Geld, mein Auto war bereits zweimal gepfändet worden, nichts lief richtig.»

Schließlich ergatterte sie einen Plattenvertrag - und dann ging alles ganz schnell. Bereits ihr 2008 veröffentlichtes Album «One Of The Boys» schaffte es hoch in die Charts, der 2010 erschienene Nachfolger «Teenage Dream» wurde in vielen Ländern Nummer eins. Und mit Hits wie «California Gurls» oder «I Kissed a Girl» hat sich Perry in die Herzen von Millionen Fans auf der ganzen Welt gesungen.

Wie beliebt Katy Perry ist, lässt sich auch an den sozialen Netzwerken messen. Im letzten Jahr stellte sie einen Twitter-Rekord auf, als sie die Schallmauer von 100 Millionen Followern durchbrach. Momentan sind es 108 Millionen.

Die lieben aber nicht nur ihren Tweets, ihre Fans haben auch Spaß an den ausgeflippten Outfits der Sängerin, die aber nicht immer alltagstauglich sind. Als Katy Perry in diesem Jahr bei der Met Gala in New York mit weit über ihren Kopf hinausragenden Engelsflügeln erschien, bekam sie leichte logistische Probleme. Sie konnte sich nur seitwärts durch die Tür bewegen.