Popsängerin Sarah Engels zeigt sich ganz in weiß: "Ja, ich will"

Im Mai 2021 heiratete Sarah Engels ihren Freund Julian. Dass sie das offensichtlich nicht bereut, zeigt sie jetzt auf Instagram.

Mit den Worten "Ja, ich will" und "Ich würde dich wieder und wieder heiraten" auf Englisch hat Sarah Engels Fotos von sich und ihrem Mann Julian bei Instagram kommentiert. Die aus der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" ("DSDS") bekannte Sängerin versah den Post mit einem Braut- und Bräutigam-Emoji und den Hashtags "fürimmer" und "bali". Auf den Bildern posiert das Paar vor einer Statue und an einem Pool. Die 30-jährige Kölnerin Engels trägt ein weißes Kleid, auch ihr Mann (29) ist in Weiß gekleidet.

Hat das Paar also erneut geheiratet? Sarah und Julian Engels haben sich im Mai 2021 schon einmal das Jawort gegeben. Ende 2021 bekamen sie eine Tochter. Von 2013 bis 2019 war sie mit dem Sänger Pietro Lombardi verheiratet, die beiden haben einen gemeinsamen Sohn.