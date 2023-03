Die goldenen Hotpants haben es von der großen Bühne bis ins Museum geschafft. Kylie Minogue besuchte ihre, hinter Glas verschlossene, knappe Hose nun in Melbourne.

Sängerin Kylie Minogue hat ihre eigenen Hotpants im Museum im australischen Melbourne besucht. Das sagte sie in Düsseldorf der Deutschen Presse-Agentur. "Es ist schon seltsam darüber zu sprechen. Dass sie in einem Museum landen, das ist sehr verrückt für mich." Und weiter sagte die 54-Jährige: "Hinter Glas, eingerahmt, keiner konnte sie anfassen ohne weiße Handschuhe."

Die goldfarbene kurze Hose hat eine besondere Geschichte. Minogue trug die Hotpants im Jahr 2000 in dem Musikvideo für ihren Superhit "Spinning Around". "Mein Freund hatte sie damals für 50 Pence gekauft. Die Hotpants haben hart gearbeitet im Video", sagte sie augenzwinkernd. In dem Museum waren außerdem weitere Kostüme des Superstars und einige Fotografien ihrer Auftritte zu sehen.