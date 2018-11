Die Popsängerin Anastacia hat in der Dortmunder Innenstadt spontan ein Konzert gegeben. Mit einem Straßenmusikanten. Das Video verbreitet sich viral in den sozialen Netzwerken. Der US-Popstar geht auf den jungen Mann zu und bittet ihn, das Lied "Stand by me" zu spielen. Dann singen die beiden zusammen. Nach dem Ständchen nimmt Anastacia sogar den Hut des Musikers und sammelt bei den Passanten Geld ein. Der Auftritt sorgt bei den Zuschauern on- und offline für Begeisterung. Ja, Star-Allüren hat Anastacia definitiv nicht.