Michelle und Barack Obama kehren ins Weiße Haus zurück. In Washington wurden die offiziellen Präsidentenporträts des Ehepaars vorgestellt.

Die Obamas kehren ins Weiße Haus zurück. Am Mittwoch wurden in Washington, D.C. die offiziellen Präsidentenporträts von Barack Obama (61) und Ehefrau Michelle (58) enthüllt, wie "CNN" berichtet. An der Zeremonie im Weißen Haus nahmen neben dem ehemaligen Präsidenten der USA und der früheren First Lady auch der amtierende Präsident und vormalige Obama-Vize Joe Biden (79) und dessen Ehefrau Jill (71) teil. Die zwei separaten Porträts von Barack und Michelle Obama werden nun dauerhaft ihren Platz im Weißen Haus finden.

Barack Obama: "Keines meiner grauen Haare versteckt"

Den 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten hat der US-Künstler Robert McCurdy (70) fotorealistisch im dunklen Anzug vor weißem Hintergrund porträtiert. Mit den Händen in seinen Taschen schaut Obama den Betrachter direkt an. Der Maler habe sich geweigert, "irgendeines meiner grauen Haare zu verstecken", scherzte Obama während der Zeremonie. Auch dem Wunsch, seine Ohren zu verkleinern, sei McCurdy nicht nachgekommen. Der renommierte Künstler verewigte zuvor bereits Größen der Zeitgeschichte wie Nelson Mandela (1918-2013), Muhammad Ali (1942-2016) oder den Dalai Lama (87).

Michelle Obama wurde von der US-Malerin Sharon Sprung im schulterfreien hellblauen Kleid auf einem roten Sofa porträtiert. Für beide Gemälde dienten Fotos als Vorlage. US-Präsident Joe Biden erklärte während der Zeremonie: "Ihr beide habt Millionen von Menschen Hoffnung gegeben, die über so lange Zeit zurückgelassen wurden". Dies sei "das Geschenk von Obamas Präsidentschaft an das Land und die Geschichte".