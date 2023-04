Post Malone hat in den vergangenen Monaten sichtlich abgenommen. So sehr, dass sich Fans Sorgen machten. Auf Instagram gibt er Entwarnung.

Wie steht es um die Gesundheit von Post Malone (27)? Diese Frage scheinen sich viele Fans schon eine Weile zu stellen. Insbesondere sein Gewicht war zuletzt immer wieder Thema, denn der Sänger und Rapper hat stark abgenommen. Auf Instagram hat der 27-Jährige nun zu einem Selfie Entwarnung gegeben.

Für seinen "Engel" achtet Post Malone auf die Gesundheit

"Ich wollte sagen, dass ich keine Drogen nehme", schreibt Post Malone. Viele Menschen hätten ihn nach seiner Gewichtsabnahme gefragt und nach seinen Leistungen auf der Bühne. "Ich habe viel Spaß daran, aufzutreten. Und ich habe mich nie gesünder gefühlt", versichert der Musiker. Zudem sei er derzeit so glücklich, wie schon lange nicht mehr.

Er denke, dass einfach sein Leben als Vater für den Gewichtsverlust verantwortlich sei. Er habe sich von Limonade verabschiedet und ernähre sich gesünder, "damit ich eine lange Zeit für diesen kleinen Engel da sein kann". Auch den Zigaretten wolle der Sänger unter anderem abschwören, er hat es damit aber anscheinend noch nicht allzu eilig, denn Post Malone sehe sich als "geduldigen Mann", wie er scherzt. Im vergangenen Juni hatte er bestätigt, dass er Vater einer Tochter geworden ist - und dass er sich mit seiner Freundin verlobt hat.

Sorgen machen sich Post Malones Fans nicht nur wegen seines Gewichts bereits seit mehreren Monaten. Im September hatte er nach einem Sturz kurzfristig ein Konzert absagen müssen und bei Twitter mitgeteilt, dass er sich im Krankenhaus befinde. "Es fällt mir sehr schwer zu atmen und ich fühle einen stechenden Schmerz, wann immer ich atme oder mich bewege", schrieb der Sänger. Wenig später konnte er aber wieder auf der Bühne stehen.

Neue Musik in der Mache

Zudem bedankt sich der 27-Jährige nun auf Instagram bei seinen Fans für deren Unterstützung und Geduld. Und er verrät, dass er zuletzt ein bisschen Zeit im Studio verbracht habe, um an neuer Musik zu arbeiten. Details dazu plaudert Post Malone aber noch nicht aus.

Der US-Amerikaner befindet sich derzeit auf Tour in Europa. Seinen Instagram-Beitrag veröffentlichte er am 28. April aus Antwerpen, wo er eine seiner Shows spielt. Dann geht es weiter nach Zürich, bevor Post Malone am 1. Mai auch in Deutschland auftritt. In der Lanxess Arena in Köln findet hierzulande aber seine einzige Show statt.