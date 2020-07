US-Model Presley Gerber feierte am 2. Juli seinen 21. Geburtstag und ist in den USA damit erwachsen. Wie in seiner Insta-Story zu sehen ist, gratulierte seine Familie mit Kuchen und Umarmungen persönlich. Doch sie ließen es sich auch nicht nehmen, ihren Presley öffentlich hochleben zu lassen. Den Anfang machte Mama und Ex-Supermodel Cindy Crawford (54).

Mama Cindy ist gespannt

"Für immer und ewig mein kleiner Junge! Herzlichen Glückwunsch zum 21. Geburtstag @presleygerber. Wo sind die Jahre geblieben? So dankbar für die Zeit, die wir in den letzten Monaten miteinander verbracht haben. Ich sehe dein Herz und dein Erwachsenwerden und ich bin so stolz auf dich! Ich bin gespannt, wie es weitergeht!", schreibt Crawford auf ihrer Instagram-Seite. Dazu gibt es ein niedliches Mama-Sohn-Kuschelfoto am Strand.

Papa Rande bietet seinen Rat an

Als nächstes veröffentlichte Presleys Vater, US-Unternehmer Rande Gerber (58), seine nicht minder liebevollen Glückwünsche auf Instagram: "Alles Gute zum Geburtstag meinem Jungen. Sie sagen, 21 ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Du schaffst das. Aber es würde mir nichts ausmachen, wenn du mich trotzdem ab und zu um Rat fragen würdest, auch wenn du ihn nicht brauchst. Ich liebe dich! Papa", schreibt er. Dazu gibt es eine Fotokollage in lässigem Schwarz-Weiß. Zu sehen sind Vater und Sohn, wie sie Arm in Arm laufen - auf dem einen Bild drückt Rande Presley einen Kuss auf die Stirn.

Schwester Kaia bedankt sich

Presleys Schwester, Nachwuchsmodel Kaia Gerber (18), hält sich mit Worten etwas zurück. Sie schreibt auf Instagram lediglich: "Happy Birthday Bruder! Ich liebe dich". Dazu postet sie zwei gemeinsame Fotos, eines aus der Kindheit, eines von der Geburtstagsparty - beide demonstrieren die große Verbundenheit der Geschwister. In ihrer Story gibt es noch viele weitere gemeinsame Fotos zu sehen. Die kommentiert Kaia mit: "Bester Freund", "bester Bruder" und "danke, dass du immer so gut auf mich aufpasst".

Cindy Crawford und Rande Gerber sind seit 1998 skandalfrei verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder.