Unfassbare zwei Jahre ist es bereits her, dass die Musikwelt um Sänger Prince (1958-2016, "Art Official Age") beraubt wurde. In dieser Zeit arbeitete die zuständige Staatsanwaltschaft von Carver County an der Aufarbeitung der Umstände des tragischen Todes des Stars und ermittelte, ob jemand für die Drogen-Überdosis zur Rechenschaft gezogen werden kann. Staatsanwalt Mark Metz hat nun jedoch verkündet, dass es im Fall Prince zu keinen Anklagen kommen wird, wie die US-Seite "TMZ" berichtet.

Zwar gilt es inzwischen als bewiesen, dass Prince an gefälschten Vicodin-Tabletten gestorben ist, die mit dem synthetischen Opioid Fentanyl versetzt waren - ein extrem starkes Schmerzmittel, welches als Todesursache des Musikers ausgemacht wurde. Jedoch konnte bei den Ermittlungen nicht herausgefunden werden, wer dem Musiker diese gefälschten Medikamente beschafft hat. Somit kann die Staatsanwaltschaft auch keine Anklage erheben.

Kein zweiter Michael Jackson

Der Fall weckte umgehend Erinnerungen an das Schicksal von Musik-Legende Michael Jackson, der ebenfalls an einer Überdosis Schmerzmitteln starb. Beim King of Pop konnte aber eindeutig bewiesen werden, dass dessen Arzt Conrad Murray ihm diese verschrieben hatte. Murray wurde daraufhin am 29. November 2011 wegen fahrlässiger Tötung zu vier Jahren Haft ohne Bewährung verdonnert.

Dem Arzt von Prince namens Michael Schulenberg droht nach den jüngsten Ausführungen der Staatsanwaltschaft somit nicht dasselbe Schicksal wie Murray. Schulenberg habe seinem Patienten nie das letztendlich für den Tod verantwortliche Mittel Fentanyl verschrieben, dass beim Toxikologie-Befund in "außerordentlich hoher" Menge im Körper des Stars nachgewiesen wurde.

Weltstar Prince wurde am 21. April 2016 von zwei Mitarbeitern leblos im Fahrstuhl seines Anwesens Paisley Park Studio in Chanhassen, Minnesota aufgefunden. Der herbeigerufene Notarzt erklärte ihn für tot.