Prince Michael Jackson (22) kann in den kommenden Tagen erst einmal die Füße hochlegen: Der älteste Sohn des verstorbenen Michael Jackson (1958-2009, "Bad") feiert an diesem Wochenende seinen Bachelorabschluss in Betriebswirtschaft. Bei der Absolventenfeier in der Loyola Marymount Universität in Los Angeles unterstützte ihn seine Familie, darunter sein Cousin TJ Jackson (40), der ein Bild von dem besonderen Moment auf Twitter teilte.

"Prince, es war ein langer Weg, aber du hast es geschafft. Lerne weiter, wachse weiter und gebe weiter zurück! Bin so so stolz auf dich. Ich liebe dich", schrieb der stolze Cousin zu dem Foto, auf dem er mit dem strahlenden Absolventen mit Doktorhut auf dem Kopf zu sehen ist. Musiker TJ Jackson diente nach dem Tod Michael Jacksons als Vormund für dessen Kinder. Prince Michael Jackson Jr. hat noch eine Schwester, Paris (21), und einen Bruder, Blanket (17).