Die Anwälte von Prinz Andrew wollen Zweifel an der Echtheit des bekannten Fotos streuen, das ihn mit der Klägerin und Gishlaine Maxwell zeigt. Sie haben das Original angefordert - doch das ist offenbar verschwunden.

Dieses Foto ging um die Welt: Es zeigt Prinz Andrew Arm in Arm mit Virginia Giuffre, beide lächeln. Seine Hand liegt auf ihrer Taille, im Hintergrund strahlt Ghislaine Maxwell in die Kamera. Das Bild soll im Jahr 2001 in deren Wohnung in London entstanden sein, aufgenommen wurde es von dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Es gilt als wichtiges Beweismittel im Prozess gegen den Prinzen, denn Giuffre sagt, dass sie kurz nach der Aufnahme erstmals von Andrew sexuell missbraucht wurde. Sie war damals erst 17 Jahre alt. Nun sollen Andrews Anwälte Fotoanalytiker bestellt haben, um die Echtheit der Aufnahme zu prüfen.

Andrews juristisches Team soll dafür das Original-Foto angefordert haben, heißt es in britischen Medien. Doch das gilt als verschwunden. In der Öffentlichkeit zu sehen war es erstmals im Jahr 2011, als Virginia Giuffre das Bild dem FBI vorlegte. Damals wurde ein Foto vom Original gemacht - das bis heute zirkuliert. Später sagte Roberts aus, das FBI habe das Foto zu ihr zurückgeschickt. Es sei momentan aber nicht in ihrem Besitz.

Das Foto von Andrew und Virginia Giuffre ist vermutlich in Australien

Sie habe es in Umzugskartons gepackt, als sie von ihrem ehemaligen Wohnort Colorado, USA nach Australien zog, der Heimat ihres Ehemanns. Es sei vermutlich in Kisten im Haus ihrer Schwiegereltern in Sydney. Sie und ihr Mann leben mit den gemeinsamen Kindern in der australischen Stadt Perth.

Missbrauchsprozess Von Muttis Liebling zum Ausgestoßenen: der tiefe Fall von Prinz Andrew 1 von 18 Zurück Weiter Zurück Weiter Am 19. Februar 1960 wurde Prinz Andrew als drittes Kind und zweiter Sohn der britischen Königin Elisabeth II. und ihres Mannes Prinz Philip geboren. Die Queen und ihre Gatte hatten bereits Thronfolger Prinz Charles und Tochter Anne. Angeblich war Andrew stets das Lieblings-Kind der Monarchin. Das Foto zeigt die Familie September 1960 vor ihrem schottischen Schloss Balmoral. Mehr

Giuffre wirft Andrew vor, sie insgesamt drei Mal missbraucht zu haben. Andrew selbst streitet die Anschuldigungen ab und sagte in einem TV-Interview 2019, dass er sich nicht daran erinnern könne, Virginia Giuffre jemals getroffen zu haben. Auch deshalb sind seine Anwälte schon lange am Original des Fotos interessiert. Sie argumentieren, dass ohne das Original die Echtheit der Aufnahme nicht geprüft werden könne.

Giuffres Anwälte beteuern hingegen, dass der Fall nicht einzig an diesem Foto hänge. Der Zivilprozess gegen Prinz Andrew könnte im Herbst vor einem Gericht in New York begingen.

Quellen: "Daily Mail", "INews"