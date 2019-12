Sie wirft ihm vor, dass er sie zum Sex gezwungen hat. Er behauptet, sie gar nicht zu kennen. Wie ist das Verhältnis zwischen Prinz Andrew und Virginia Roberts Giuffre wirklich? Aufschluss darüber gibt vielleicht der Verlauf einer vermeintlich gemeinsamen Partynacht.

Was genau in der schicksalhaften Nacht im März 2001 wirklich passiert ist, wissen vermutlich nur der Prinz und Roberts Giuffre selbst. Doch die Aussagen der beiden könnten unterschiedlicher nicht sein.

Prinz Andrew und Virginia Roberts Giuffre: Das sagen Zeugen über die Nacht im "Tramp"

Während der Royal steif und fest behauptet, in besagter Nacht mit Tochter Beatrice in Woking Pizza essen gewesen zu sein, bekräftigte Roberts Giuffre im Fernsehen, sie habe mit Andrew im Londoner Nachtklub "Tramp" getanzt und anschließend Sex mit dem Sohn der Königin gehabt. Dazu soll die damals 17-jährige Amerikanerin gezwungen worden sein, behauptet sie. Als Beweis hat Roberts Giuffre dem FBI vor längerer Zeit bereits ein Foto gegeben, das an dem besagten Abend entstanden sei. Mittlerweile haben sich diverse Zeugen zu Wort gemeldet, die behaupten, etwas zu der Sache beitragen zu können.

Die Anwältin Lisa Bloom, die fünf von Jeffrey Epsteins Opfer vertritt, hat mit zwei Frauen gesprochen, die an besagtem Abend ebenfalls im "Tramp" waren. Der "Mail on Sunday" hat Bloom von dem Gespräch erzählt. "Die erste Frau, eine Londonerin, hat mich kontaktiert, nachdem sie Andrews Interview gesehen hat. Sie war sehr enttäuscht von ihm, weil er meinte, Virginia nicht zu kennen und abstritt, in dem Nachtklub gewesen zu sein. Das hat sie dazu bewegt, sich zu Wort zu melden. Niemand sollte über dem Gesetz stehen", erklärte Bloom.

Beide Frauen, so die US-amerikanische Anwältin, bezeugen, den Sohn der Queen im "Tramp" gesehen zu haben. "Er war da mit einer jungen Frau, von der sie jetzt wissen, dass es Virginia Roberts war. Und sie erinnert sich daran, dass Prinz Andrew lächelte und fröhlich wirkte und Virginia nicht", sagte sie. Mehr Details will Bloom allerdings nicht offenbaren, da die Zeuginnen auch beim FBI aussagen wollen.

Seine Freunde glauben ihm

Kurze Zeit später veröffentlichte der britische "Telegraph" einen Artikel, in dem Freunde Andrews den Prinzen in Schutz nahmen. Der Royal sei zu besagter Zeit öfter im Mitglieder-Nachtklub "Tramp" gewesen. Nur drei Tage nach dem angeblichen Aufeinandertreffen mit der damals 17-Jährigen habe er dort den Geburtstag von einem Freund gefeiert. Begleitet wurde er von seiner Ex-Frau Sarah Ferguson. Vertraute des umstrittenen Royals meinen also, vermeintliche Zeugen könnten schließlich nicht sicher sagen, an welchem Abend sie den Prinzen wirklich im "Tramp" gesehen haben.

Während sie damit tatsächlich in Frage stellen, wie glaubwürdig die neuen Zeuginnen sind, könnten Andrews Freunde mit ihrer Verteidigung das Gegenteil erreicht haben. Denn in seinem BBC-Interview hatte der Herzog von York noch behauptet, er wisse nicht mal, wo im "Tramp" die Bar ist. Wenn er tatsächlich mehrfach dort die Nacht zum Tag gemacht hat, ist diese Aussage ziemlich unglaubwürdig.

