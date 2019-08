Das Ex-Ehepaar Prinz Andrew (59) und Sarah Ferguson (59) versteht sich offenbar noch bestens. Jetzt sollen die beiden ihre Beziehung aber "auf eine neue Ebene" gebracht haben, spekuliert das britische Boulevardblatt "The Sun" zumindest. Der Grund: Der Sohn von Elizabeth II. (93) und seine Ex sollen angeblich eine gemeinsame Woche mit der Queen in deren Sommerresidenz Balmoral verbringen.

Da über die Beziehung von Andrew und Sarah Ferguson in jüngster Vergangenheit häufiger in der Presse spekuliert wurde, seien die beiden getrennt angereist, schreibt das Blatt. Prinz Andrew soll demnach am Dienstag schon im Privatjet nach Aberdeen gekommen sein, "Fergie" mit einem Linienflug zwei Tage später. Die Töchter des Paars, Prinzessin Beatrice (31) und Prinzessin Eugenie (29), werden offenbar ebenfalls auf Balmoral erwartet, wie ein Insider erklärte.

Nachdem im Frühjahr Gerüchte über eine mögliche erneute Romanze zwischen Ferguson und Prinz Andrew aufgekommen waren, hatte ein Sprecher der 59-Jährigen laut Medienberichten allerdings bereits erklärt: "Der Herzog und die Herzogin von York bleiben weiterhin gute Freunde und in ihrer Beziehung hat sich nichts verändert." Verheiratet waren die beiden von 1986 bis 1996.