Durch seine Einigung mit Virginia Giuffre hat Prinz Andrew seinen Kopf zwar aus der Schlinge gezogen, seinem öffentlichen Ansehen aber noch mehr geschadet.

Laut diverser Umfragen und Statistiken ist Prinz Andrew der unbeliebteste britische Royal. Seine außergerichtliche Einigung mit Virginia Giuffre, die ihm vorwirft, sie sexuell missbraucht zu haben, hat seinen Ruf nicht verbessert.

Prinzessin Eugenie will offenbar Podcast starten

Welchen Einfluss Andrews Skandalbeziehung zu Jeffrey Epstein, die Vorwürfe Giuffres oder auch sein katastrophales BBC-Interview auf die Beziehung zu seinen Töchtern hatten, darüber ist nicht viel bekannt. Das Verhältnis zwischen dem Herzog von York, Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie soll eng sein. Und auch mit Ex-Frau Sarah "Fergie" Ferguson verbindet Andrew eine innige Beziehung. Doch dass die außergerichtliche Einigung zumindest Prinzessin Eugenie nicht kaltgelassen hat, darüber gibt eine Kolumne in der "Daily Mail" Aufschluss.

Laut Kolumnistin Emily Prescott arbeite Prinzessin Eugenie hart daran, sich von dem Ruf ihres Vaters zu distanzieren. So soll sie laut royalen Quellen planen, ihre eigenen wohltätigen Bemühungen voranzutreiben. Erst vor Kurzem verkündete sie ein Podcast-Projekt, in dem es um Themen wie Sexhandel und Sklaverei geht. Konversationen mit ihrem Vater soll es diesbezüglich allerdings keine gegeben haben. Prescott will außerdem erfahren haben, dass sich Eugenie erst einen Monat nach der außergerichtlichen Einigung mit ihrem Vater getroffen habe.

Missbrauchsprozess Von Muttis Liebling zum Ausgestoßenen: der tiefe Fall von Prinz Andrew 1 von 18 Zurück Weiter Zurück Weiter Am 19. Februar 1960 wurde Prinz Andrew als drittes Kind und zweiter Sohn der britischen Königin Elisabeth II. und ihres Mannes Prinz Philip geboren. Die Queen und ihre Gatte hatten bereits Thronfolger Prinz Charles und Tochter Anne. Angeblich war Andrew stets das Lieblings-Kind der Monarchin. Das Foto zeigt die Familie September 1960 vor ihrem schottischen Schloss Balmoral. Mehr

Schwesternverhältnis angeschlagen

Während Prinzessin Eugenie lange Zeit in den USA war und sich dort mehrmals mit ihrem Cousin Prinz Harry traf, war ihre Schwester, Prinzessin Beatrice, in der Heimat. "Es gab Unbehagen über einen Bruch zwischen Vater und Tochter und sogar zwischen Prinzessin Beatrice und Eugenie. Es herrscht das Gefühl, dass Beatrice ihrem Vater im Moment näher steht", so ein royaler Insider zur "Daily Mail".

Ein Bruch, wie es ihn zwischen Harry und Prinz William gegeben hat, ist jedoch eher unwahrscheinlich. "Jede Distanz zwischen den Familienmitgliedern könnte niemals von Dauer sein – dafür stehen sie sich zu nahe", erklärt der Insider.

Quelle: "Daily Mail" / "People"

+++ Lesen Sie auch:

Eine schicksalhafte Nacht im "Tramp": Was Zeugen über Prinz Andrew und Virginia Roberts sagen

"Er hat Mutti immer schamlos ausgenutzt": Warum Prinz Andrews Beziehung zur Queen so besonders ist

Meghan und Harry bekamen keinen Schutz. Ein anderer schon: Prinz Andrew