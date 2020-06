Die Netflix-Dokumentation "Jeffrey Epstein: Stinkreich" hat auch Prinz Andrew wieder in den Fokus der öffentlichen Debatte gebracht. Wie viel wusste der Royal über die kriminellen Machenschaften seines guten Freundes? Und wer hat wirklich recht - er oder Virginia Roberts Giuffre, die beteuert, mit nur 17 Jahren von Epstein zum Sex mit Andrew gezwungen worden zu sein.

US-Justiz will Prinz Andrew vorladen

Die US-Justiz hat nun offenbar eine Zeugenaussage Andrews eingefordert. Ein Antrag sei im Rahmen eines Rechtshilfeabkommens an das britische Innenministerium gestellt worden. Zuerst berichtete die britische Zeitung "The Sun" darüber. In der Untersuchung geht es darum, mögliche Mitverschwörer von Epstein strafrechtlich zu belangen. Eine Aussage des Royals, der in regem Kontakt mit dem Unternehmer stand, könnte dabei von großer Hilfe sein. Bislang zeigte sich Prinz Andrew allerdings unkooperativ.

"Natürlich bin ich bereit, bei Bedarf jeder geeigneten Strafverfolgungsbehörde bei ihren Ermittlungen zu helfen" - das sagte Prinz Andrew in seinem offiziellen Rücktritts-Statement kurz nach seinem desaströsen BBC-Interview im November. Taten folgten auf seine Worte jedoch nicht. Der US-amerikanische Anwalt Geoffrey Berman gab im Januar vor Epsteins ehemaliger Villa in Manhattan eine kurze Pressekonferenz, in der er Prinz Andrew an den Pranger stellte. "Er bot öffentlich an, mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten", so Berman, doch nun leiste er "null Kooperation".

Angeblich will er sich wehren

Gegen genau diese Vorwürfe will der 60-Jährige jetzt angeblich vorgehen, wie die "Daily Mail" berichtet. Gemeinsam mit seinem Team aus Anwälten wolle er offenbar ein Protokoll veröffentlichen, das belege, in welchem Ausmaß er bereits mit der US-Justiz zusammengearbeitet hätte.

Indem die US-Justiz den Antrag nun direkt an das britische Innenministerium gestellt hat, wurde der Buckingham Palast gezielt umgangen. Das bedeutet, dass der Sohn der Queen gezwungen werden könnte, vor Gericht als Zeuge auszusagen.

Quelle: "The Sun" / "Daily Mail"