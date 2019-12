Das Weihnachtsfest der britischen Royals läuft immer nach dem gleichen Muster ab. Um den 20. Dezember rum trudelt Queen Elizabeth II. in Sandringham House im britischen Norfolk ein.

Der Rest der Familie kommt meist gegen Mittag am 24. in dem königlichen Landhaus an. Am Nachmittag gibt es dann traditionell britischen "Afternoon Tea". Und aufgrund ihrer deutschen Abstammung feiert die Familie genau wie wir schon am Heiligabend und nicht erst am Morgen des ersten Weihnachtstages - Bescherung inklusive.

Prinz Andrew: Wird er von Weihnachten ausgeschlossen?

Die Öffentlichkeit bekommt die Familie dann am Mittag des ersten Weihnachtstages vor der St. Mary Magdalene Kirche zu Gesicht. Dort posieren die Familienmitglieder für Fotos und winken den Schaulustigen zu. Dieses Jahr könnte allerdings einer fehlen: Prinz Andrew. Denn laut Informationen der Zeitschrift "The Sun" wird gerade eifrig diskutiert, ob Andrews Anwesenheit eine gute Idee wäre. Seit Monaten schon steht der 59-Jährige in den Schlagzeilen. Zuletzt brachte Virginia Roberts Giuffre den Prinzen mit ihrem BBC-Interview in die Bredouille. Sie erzählte, drei Mal zum Sex mit dem Royal gezwungen worden zu sein.

Die Freundschaft Andrews zu Jeffrey Epstein und die Aussagen von Roberts Giuffre haben dem britischen Königshaus die größte Krise der letzten Jahrzehnte eingebracht.

Angst vor Aktivisten

Offenbar haben sich einige Royals dafür ausgesprochen, Andrew solle sich von der Kirche am ersten Weihnachtstag fernhalten. "Es gibt reelle Befürchtungen, Aktivisten könnten sich in der Menge sammeln, um Andrew auszubuhen", erklärt ein Insider der "Sun". "Sie wissen, dass die Weltpresse da sein wird und so etwas die Schlagzeilen des Tages dominieren würde", so die Quelle.

Es gibt wohl zwei Szenarien: Entweder die Queen selbst legt ihrem Lieblingssohn nahe, dem öffentlichen Auftritt fernzubleiben - oder aber Prinz Andrew sieht selbst ein, dass sein Erscheinen der Familie schaden könnte. Man darf also gespannt sein, ob man den umstrittenen Royal zu Gesicht bekommen wird.

