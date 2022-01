Was ist dran an den Missbrauchsvorwürfe von Virginia Roberts Giuffre? Eine Frau behauptet nun in einem Interview, dass ihr die damals 17-Jährige von dem Sex mit Prinz Andrew erzählt hat.

Es sind brisante Aussagen, die die Missbrauchsvorwürfe von Virgina Roberts Giuffre gegen Prinz Andrew befeuern: Eine Zeugin, die vergangenen Monat im Prozess gegen Ghislaine Maxwell aussagte, erklärte, Giuffre habe ihr von dem Sex mit dem Prinzen erzählt.

Die 35-jährige Carolyn Andriano, Mutter von fünf Kindern, erzählt in einem Exklusiv-Interview mit der "Daily Mail", sie sei selbst als Sex-Sklavin von Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell ausgenutzt worden. Die damals 17-jährige Giuffre habe ihr im März 2001 aus London eine SMS geschickt, um ihr mitzuteilen, dass sie mit Andrew, Maxwell und Epstein zu Abend essen würde.

Virginia Roberts Giuffre über Prinz Andrew: "Ich musste mit ihm schlafen"

Sie soll ihr auch das berüchtigte Foto gezeigt haben, auf dem sie im Haus von Ghislaine Maxwell mit dem zweiten Sohn der Queen posiert. Auf die Frage, ob sie denn im Palast war soll sie geantwortet haben: "Nein, ich musste mit ihm schlafen". Und weiter: "Sie schien nicht verärgert darüber zu sein. Sie fand es ziemlich cool."

Sie und Roberts Guiffre hätten sich kennengelernt, als sie 13 Jahre alt war. Giuffre hätte sie in Epsteins und Maxwells "Pyramidensystem des sexuellen Missbrauchs" rekrutiert. Was die Sache mit Prinz Andrew anginge, so hätten sie später jedoch nie wieder darüber gesprochen. "Sie hatte mir gesagt, ich solle es nie wiederholen", so Andriano.

Giuffre wirft Prinz Andrew vor, sie als 17-Jährige nach Vermittlung durch Epstein vor zwei Jahrzehnten mehrfach missbraucht zu haben. Der Royal hatte die Missbrauchsvorwürfe stets bestritten. Zuletzt hatten seine Anwälte vor einem US-Gericht die Abweisung einer Missbrauchsklage gegen ihn gefordert, als eine bislang geheim gehaltene Vereinbarung zwischen Giuffre und dem verurteilten und inzwischen verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein aus dem Jahr 2009 öffentlich wurde, in der Giuffre auf ihr Klagerecht gegen andere "verzichtet".

Quelle:"Daily Mail"