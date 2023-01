von Julia Mäurer Er behauptet, es sei eine Fälschung, sie hält es für ein wichtiges Beweismittel: Im Missbrauchsskandal um Prinz Andrew und Virginia Roberts Giuffre spielt ein Foto aus dem Jahr 2001 eine entscheidende Rolle. Neue Beweise sollen nun die Echtheit dokumentieren.

Es ist ein Foto, das ihn seit zwölf Jahren verfolgt: Im Februar 2011 veröffentlichte die britische Zeitung "Daily Mail" ein Bild von Prinz Andrew, auf dem er gemeinsam mit der damals 17-jährigen Virginia Roberts Giuffre zu sehen ist. Er hat die Hand um ihre Hüfte gelegt, beide lächeln. Im Hintergrund steht Ghislaine Maxwell. Das Foto soll am 10. März 2001 in Maxwells Londoner Haus aufgenommen worden sein – von dem dem verurteilten und inzwischen verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Für Roberts Giuffre ist es ein Beweismittel, dass Prinz Andrew in die Machenschaften von Maxwell und Epstein verwickelt war. Seit Jahren behauptet sie, damals mehrfach zum Sex mit dem Royal gezwungen worden zu sein.

Prinz Andrew nennt Foto mit Virginia Roberts Giuffre eine Fälschung

Prinz Andrew streitet das vehement ab. Er habe Virginia Roberts Giuffre nie getroffen, das Foto sei eine Fälschung, erklärte er 2019 in einem Interview mit der "BBC". Auch Maxwell, die im vergangenen Jahr unter anderem wegen Menschenhandels mit Minderjährigen zu Missbrauchszwecken zu einer Haftstrafe von 20 Jahren verurteilt wurde, argumentiert so. "Es ist eine Fälschung. Ich glaube nicht eine Sekunde, dass es echt ist, ich bin mir sogar sicher, dass es nicht echt ist", sagte sie erst kürzlich in einem Interview aus dem Gefängnis.

Die "Daily Mail" führt nun neue Beweise für die Echtheit des Fotos an. Als die Zeitung das Foto und die Geschichte von Virginia Roberts Giuffre im Jahr 2011 erstmals veröffentlichte, sprachen eine Reporterin und der neuseeländische Fotograf Michael Thomas mit der gebürtigen Amerikanerin, die inzwischen in Australien lebt. Roberts Giuffre habe ihm das Original-Foto gezeigt und er lichtete es insgesamt 39 Mal ab, um eines davon im Artikel zu veröffentlichen, sagte Fotograf Thomas.

Datumsstempel zeigt, wann das Foto entwickelt wurde

Das Interessante: Er fotografierte nicht nur die Vorder- sondern auch die Rückseite des Bildes. Dort findet sich der Datumsstempel 13. März 2001 sowie ein Hinweis darauf, wo es entwickelt wurde, nämlich in einer Filiale von "Walgreens" in der Nähe des damaligen US-Wohnsitzes von Virginia Roberts Giuffre in West Palm Beach, Florida.

2019 veröffentlichte die "Daily Mail" in einem Artikel Flugprotokolle, laut denen Virginia Roberts Giuffre am 9. März 2001 von den USA aus nach London flog. Einen Tag später soll sie dann Prinz Andrew getroffen, mit ihm im Nachtclub "Tramp" gewesen sein und anschließend im Haus von Ghislaine Maxwell zum Sex mit dem Royal gezwungen worden sein – nachdem besagtes Foto gemacht wurde. Am 11. März 2001 flog Roberts Giuffre zurück in die USA und ließ offenbar zwei Tage später das Bild entwickeln.

Fotograf Michael Thomas sagte der "Daily Mail": "Ich hielt das Originalfoto in meiner Hand. Es war ein normaler 10x15-Abzug, den man damals bei jedem Entwickler bekommen hätte. Es war nicht mehr scharf, weil es 2001 entwickelt worden war. Sie hatte es zehn Jahre lang aufbewahrt, als ich es sah. Es existiert." Dass sowohl Prinz Andrew als auch Ghislaine Maxwell immer wieder öffentlich von einer Fälschung sprechen, findet er "lächerlich" und "absurd". Ebenso die Vorstellung, dass das Bild von Virginia Roberts Giuffre manipuliert worden sein könnte, bevor sie es ihm zeigte.

Original-Aufnahme ist verschollen

"Ich möchte, dass das alles ein Ende hat. Ich möchte nicht alle sechs Monate E-Mails von Leuten bekommen, die behaupten, es sei eine Fälschung. Hoffentlich können die Leute aufhören, sich mit Verschwörungen zu beschäftigen", so Michael Thomas.

Die Duplikate, die er 2011 gemacht hat, bewahrt er bis heute auf einer Festplatte in seinem Büro auf. Eine Frage bleibt allerdings nach wie vor unbeantwortet: Wo sich das Original-Bild aus dem Jahr 2001 befindet. 2011 soll Virginia Roberts Giuffre das Foto dem FBI zu Ermittlungszwecken ausgehändigt haben. Unklar ist, ob die Behörde ihr das Original-Bild zurückgab oder ebenfalls nur eine Kopie. Später sagte sie aus, das Foto könne infolge ihres Umzug nach Australien in irgendwelchen Kisten lagern. So oder so: Das Original bleibt verschollen.

Quellen: "Daily Mail", "BBC"