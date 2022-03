Der künftige König Prinz Charles soll es richten: Prinz Andrew fehlen Millionen Pfund, um den Vergleich mit dem Missbrauchsopfer Virgina Roberts zu bezahlen. Nun soll der sich das Geld leihen können.

Prinz Charles greift tief in die Tasche, um seinem kleinen Bruder Prinz Andrew aus der Patsche zu helfen. Wie "The Sun" berichtet, muss der Herzog von York auf eine Leihgabe von Prinz Charles in Höhe von sieben Millionen Pfund zurückgreifen, damit der Vergleich mit Virgina Roberts zustande kommen kann.

Im Januar gab ein New Yorker Zivilgericht grünes Licht, dass Roberts Prinz Andrew auf Schadensersatz in unbekannter Höhe verklagen könne. Um den Prozess abzuwenden, einigte sich der Prinz, der des Missbrauchs der damals minderjährigen Roberts bezichtigt wird, auf einen Vergleich in unbekannter Millionen-Höhe. Virgina Roberts behauptete, sie sei mit 17 Jahren auf Befehl des verstorbenen Pädophilen Jeffrey Epstein dreimal zum Sex mit dem Herzog gezwungen worden.

Das britische Königshaus überlegte, wie sie das Geld zusammenbekommen könnten

Obwohl die Vertragsbedingungen streng geheim bleiben sollten, berichteten verschiedene Medien über eine Vergleichssumme um die 12 Millionen Pfund. Geld, das Prinz Andrew nicht liquide besitzt. Um die Kosten zu tilgen, steht auch sein Ski-Chalet in Verbier in der Schweiz zum Verkauf. Doch der passende Käufer mit dem nötigen Kleingeld lässt auf sich warten. Prinz Andrew ist jedoch verpflichtet, Virginia Roberts in einer gewissen Zeitspanne die Entschädigungssumme zu bezahlen. Eine Quelle sagte gegenüber "The Sun": "Es gab Familiendiskussionen darüber, wie man ein bisschen von hier und ein bisschen von dort nehmen kann".

Nun scheint es eine Lösung für die finanzielle Notlage des Herzogs von York zu geben. Sein älterer Bruder Prinz Charles soll ihm sieben Millionen Pfund aus seinem Privatvermögen leihen, bis er das Ski Chalet verkauft hat und es ihm zurückzahlen kann. Solange die Summe nicht an Virgina Roberts bezahlt ist, ist die offizielle Klage auch noch nicht zurückgezogen.

Rechtsanwalt David Boies, der Roberts vertritt, sagte, dass die Anwälte auf beiden Seiten dem Richter mitgeteilt hätten, dass eine grundsätzliche Einigung erzielt worden sei und sie innerhalb eines Monats eine Abweisung der Klage beantragen würden. Die Einigung bedeutet, dass der Zivilprozess nicht vor einem Geschworenengericht verhandelt wird und dass Andrew von den Anwälten von Frau Roberts nicht mehr unter Eid befragt werden kann.

Der Herzog sagte in seiner Erklärung, dass er "seine Verbindung zu Epstein bedauere" und versprach, dies zu demonstrieren, "indem er den Kampf gegen die Übel des Sexhandels und seine Opfer unterstützt". Prinz Andrew lehnt nach wie vor alle Beschuldigungen seiner Person ab und beteuert seine Unschuld.

Quellen: The Sun, Daily Mail