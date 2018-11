Als Prinz Charles im Juli 1969 seiner Mutter den Treueeid schwört, ist ihm wohl noch nicht klar, für wie lange er sich gegenüber der Queen zur Treue verpflichtet. Nun steht der 70. Geburtstag des Prince of Wales vor der Tür. Über seine Eignung für den britischen Thron streiten die Experten. Tom Bower, Autor einer unautorisierten Charles-Biografie, meint: "Charles hat seine Weltsicht und die will er anderen aufdrücken. In jeder Hinsicht weigert er sich, sich fremden Erwartungen zu beugen - und das macht ihn zum Rebellen." "Wäre er auch ein Rebellen-König?" "Die Gefahr besteht, dass, falls er ein Rebellen-König wäre, die Monarchie gefährdet wäre. Und diesem Problem sehen wir ins Auge." Schon oft wurden Prinz Charles von seinen Kritikern negative Charaktereigenschaften vorgeworfen. Mit manchen Ausfällen vor laufenden Kameras beförderte er die Kritik auch selbst. "Scheußliche Menschen, ich kann sie nicht ausstehen." Auch mit seinen Ansichten über den Klimaschutz, Religion und alternative Heilmethoden ist der Kronprinz manches Mal angeeckt. Und obwohl Charles viel Engagement für wohltätige Zwecke zeigt, kreidet ihm Biograf Bower an, kein gutes Vorbild für die breite Bevölkerung abzugeben. "Außerdem ist er versessen auf einen sehr, sehr hyperluxuriösen Lebensstil: Er fliegt immer nur mit dem Privatjet, nimmt nie den normalen Zug. Er ist ein absoluter Nimmersatt, wenn es um seinen eigenen Komfort geht." Sollte Charles eines Tages tatsächlich die Thronfolge antreten, dann müsste er einen schwierigen Kampf um die Herzen der Menschen ausfechten, glaubt Bower. "Niemand kann die Stimmung im Land vorhersehen, für den Fall, dass die Queen stirbt. Denn wir alle sind mit ihr großgeworden und kennen nichts anderes - also wird das Land in einer sehr seltsamen Situation sein, die Atmosphäre wird bleiern sein. Und wenn Charles dann noch Camilla zur Königin machen will, dann wird das für riesigen Streit sorgen." Seinen 70. Geburtstag wird Prinz Charles am 14. November in London feiern. Das London Palladium richtet ihm zu Ehren eine Gala aus, bei der unter anderem Charles' Lieblingssängerin Kylie Minogue auftreten wird. Besonders freuen dürfte sich der Kronprinz über die geplante Zaubershow - denn er ist begeisterter Fan von Magiern und ihren Tricks.