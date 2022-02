Zum zweiten Mal wurde bei Prinz Charles das Coronavirus festgestellt. Wie es dem Thronfolger geht und ob er Symptome hat, das gab der Palast bislang nicht bekannt.

"Der Prinz von Wales wurde heute Morgen positiv auf COVID-19 getestet und ist nun selbst isoliert", lautet der Tweet vom Clarence House, dem Sitz des Thronfolgers Prinz Charles. "Seine Königliche Hoheit ist zutiefst enttäuscht, dass er nicht an den heutigen Veranstaltungen in Winchester teilnehmen kann, und wird versuchen, seinen Besuch so bald wie möglich zu verschieben", heißt es in der Erklärung.

Prinz Charles positiv auf das Coronavirus getestet

Bereits zum zweiten Mal wurde bei dem Sohn von Königin Elisabeth II. das Virus nun festgestellt. Zu Beginn der Pandemie, im März 2020, hatte sich der Thronfolger schon mit Corona angesteckt. Damals litt er unter leichten Symptomen, sei aber alles in allem "wohlauf" gewesen.

Erst Mittwochabend hatten Charles und seine Ehefrau, Herzogin Camilla, an einem Empfang zu Ehren der Wohltätigkeitsorganisation "The British Asian Trust" teilgenommen. "Ich denke, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass der Trust gerade dann, wenn er wirklich auf die Probe gestellt wurde, seine herausragenden Qualitäten in Bezug auf Widerstandsfähigkeit und Engagement zur Unterstützung der Menschen in ganz Südasien unter Beweis gestellt hat", sagte Charles in seiner Rede und bezog sich damit auf Corona. "Als die Pandemie zum ersten Mal ausbrach, startete der Trust einen Notruf, um Wanderarbeiter und die Bedürftigsten in der Region zu unterstützen. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich zusammen mit so vielen Menschen in der Diaspora meine eigene Unterstützung leisten konnte, um über 150.000 Menschen zu helfen", erklärte er.

70. Thronjubiläum Von der Hochzeit bis zur Pandemie: Die wichtigsten Momente im Leben der Queen 1 von 10 Zurück Weiter Zurück Weiter Er war die Liebe ihres Lebens. Am 20. November 1947 heiratete Prinzessin Elizabeth Philip Mountbatten in der Westminster Abbey in London. Im jungen Alter von 13 Jahren hatte sich die Prinzessin in den in Griechenland geborenen Soldaten verliebt. Sie schrieben einander Briefe. 1946 verlobten sie sich heimlich mit dem Einverständnis von ihrem Vater, König George VI. Der König verlangte allerdings, mit der offiziellen Verlobung bis nach Elizabeths 21. Geburtstag zu warten. Erst am 9. Juli 1947 wurde die Verlobung verkündet. Mehr

Er und Camilla sind geboostert

Wenig später, am heutigen Donnerstagmorgen dann der positive Test. Im Dezember teilten Charles und Camilla mit, die Booster-Impfung erhalten zu haben und ermutigten alle, es ihnen gleich zu tun. "All jene, die noch nicht geimpft wurden – oder zögern, eine Auffrischimpfung zu bekommen –, können wir nur auffordern, sich unsere Intensivstationen anzuschauen und denen zuzuhören, die dort arbeiten", sagte das Paar.

+++ Lesen Sie auch:

Joe Biden begeistert von der Queen: "Erinnert mich an meine Mutter"

"Er hat Mutti immer schamlos ausgenutzt": Warum Prinz Andrews Beziehung zur Queen so besonders ist