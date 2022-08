von Christina Klein Seit über einem Jahr kämpft die Queen mit Mobilitätsproblemen, ihr jährlicher Empfang auf dem Schloss Balmoral soll deshalb ausgefallen sein. Nun wird bekannt, dass Prinz Charles ungewöhnliche, tägliche Besuche bei seiner Mutter macht.

Jedes Jahr verbringt Queen Elizabeth II. ihren Sommerurlaub auf dem schottischen Schloss Balmoral. Normalerweise wird sie dort mit einer großen Willkommensparty begrüßt, doch diese wurde Anfang August bereits abgesagt. Auch bei den Sonntagsgottesdiensten fehlte das royale Oberhaupt. Bisher wird aber davon ausgegangen, dass sie beabsichtigt, die jährlichen Braemar-Spiele am ersten September-Wochenende zu sehen. Es scheint so, als würde die Queen gesundheitliche Einschränkungen haben, weshalb wohl auch Prinz Charles bereits täglich bei seiner Mutter vorbeischaut.

"Alle denken, dass sie sich normalerweise ständig sehen, aber das tun sie nicht", so die Royal-Expertin Ingrid Seward vom "Majesty Magazine". Normalerweise soll über das Personal Termine gemacht werden. Doch momentan kommt Prinz Charles laut Palast-Insidern nahezu täglich vorbei, so berichtet es das britische News-Portal "The Sun". "Es ist höchst ungewöhnlich, dass Prinz Charles diese Art von spontanen Besuchen macht, um seine Mutter zu sehen", so Seward weiter.

Der neue Premierminister muss wohl zur Queen und Prinz Charles nach Balmoral reisen

Zudem wird nicht erwartet, dass die Queen im nächsten Monat zurück nach London reisen kann, um einen neuen Premierminister zu ernennen. Es scheint aktuell so, als müsste der Nachfolger von Boris Johnson die Reise nach Schottland auf sich nehmen, um sich von Elizabeth II. auf Schloss Balmoral vereidigen zu lassen. Berichten zufolge sind die Berater der Königin wegen ihrer Mobilitätsprobleme besorgt um ihr Wohlbefinden.

Es wäre das erste Mal in ihrer 70-jährigen Regentschaft, dass die Queen einen ausscheidenden oder neu gewählten Premierminister außerhalb des Buckingham Palastes empfangen müsste. Eine Quelle sagte der Sun: "Der Königin wurde jetzt geraten, nicht zu reisen. Es gibt einige Bestandteile ihres Aufgabenspektrums, die Prinz Charles für sie übernehmen kann, aber die Königin besteht darauf, dass sie den Premierminister ernennt. Aber natürlich schreibt niemand der Königin vor, was sie tun soll, denn letztendlich ist es ihre Entscheidung", so eine Quelle gegenüber "The Sun".

Ebenfalls auf Schloss Balmoral soll derzeit Prinz Andrew sein. Der Problem-Prinz, der in den letzten Jahren mit öffentlichen Missbrauchs-Anschuldigungen zu kämpfen hatte. Er einigte sich mit der Klägerin auf einen Millionen-Vergleich, verlor aber alle seine royalen Aufgaben. Nun soll er sich in Schottland eingefunden haben, um mit seiner Mutter seine Zukunft zu besprechen. Berichten zufolge wollen Prinz William und der Rest der Familie den Einfluss von Prinz Andrew auf die Queen kleinhalten, auch das könnte ein Grund für Prinz Charles' erhöhte Präsenz sein.

Quellen: "Daily Mail", "The Sun"