War früher alles besser? Zumindest für Prinz Charles ist der Blick zurück erquicklicher als die Bestandsaufnahme der Gegenwart. Das spiegelt sich jedenfalls in seinen Fotos wider, die er anlässlich des Vatertages veröffentlicht hat.

Fällt der Vatertag in Deutschland mit Christi Himmelfahrt zusammen und damit auf einen Donnerstag, so zelebriert man diesen Tag in Großbritannien und anderswo klassisch an einem Sonntag – dem dritten im Juni. Aus diesem Grund posten zahlreiche Promis am heutigen Sonntag Grüße.

Auch die Royals nutzen den Anlass, um ihre Landsleute mit Fotos zu beglücken. Prinz William etwa strahlt auf einem vom Kensington Palast verbreiteten Bild mit drei Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis um die Wette. Die Botschaft: Hier präsentiert sich ein glücklicher Vater mit seiner intakten Familie.

Prinz Charles wirft einen Blick zurück

Ein Zustand, den sein Vater Prinz Charles für sich nicht reklamieren kann: Er kann eine gescheiterte Ehe und zwei zerstrittene Söhne vorweisen. Sein eigener Vater Prinz Philip verstarb im vergangenen Jahr.

Aus diesem Grund wirft der Thronfolger einen Blick zurück auf bessere Tage. Auf Twitter und auf Instagram postete der 73-Jährige ein Foto, das ihn zusammen mit seinen beiden Söhnen vor seiner privaten Residenz Birkhall in Schottland zeigt. Es stammt aus den 1980er Jahren, als die Familie zumindest nach außen noch intakt war, Prinz William und Prinz Harry strahlen ausgelassen in die Kamera. Ihr Vater trägt einen Kilt und rote Kniestrümpfe und wirkt glücklich in der Gegenwart seiner Söhne.

Ein Foto, das gleichzeitig aufzeigt, wie trist die Gegenwart aussieht: Die Brüder sind heillos zerstritten, und Prinz Harry plant ein Buch zu veröffentlichen, in dem er unter anderem seinen Vater ins Fadenkreuz nehmen will. Wie wohltuend es da sein muss, in guten alten Zeiten zu schwelgen.

70. Thronjubiläum der Queen Ein dicker Kuss, Süßigkeiten und geheime Pläne: So niedlich waren die Mini-Royals 1 von 10 Zurück Weiter Zurück Weiter Große Mama-Sohn-Liebe: Prinz Louis gibt seiner Mama Kate einen dicken Kuss auf die Wange Mehr

Das tut Prinz Charles auch mit einem zweiten Foto, das er veröffentlicht hat: Darauf ist er zusammen mit dem vergangenen Juni verstorbenen Prinz Philip zu sehen. Stolz blickt der bereits erwachsene Charles den Prinzgemahlen an. Auch wenn das Verhältnis der beiden nicht immer einfach war: Das Bild deutet an, dass der älteste Sohn der Queen mit seinem Vater im Reinen ist.

Das macht Hoffnung für die Zukunft: Auch zum Verhältnis von Charles zu seinen Söhnen ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.

Verwendete Quelle: twitter.com/ClarenceHouse