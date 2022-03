In der Nacht vom 28. auf den 29. Juli 1981 wechselte ein kleiner Zettel im britischen Königshaus den Besitzer. Auf ihm geschrieben war eine Botschaft von Prinz Charles für seine künftige Frau Prinzessin Diana. Es war die Nacht vor der großen, weltweit übertragenen königlichen Hochzeit des Paares.

Junge 20 Jahre alt war Prinzessin Diana, als sie mit Prinz Charles vor den Traualtar schritt. In der Nacht vor der Hochzeit wollte sich Prinz Charles jedoch noch mal der Liebe der Adligen vergewissern, indem er ihr ein Geschenk machte und einen Zettel zukommen ließ. Das verrät die englische Königshaus-Expertin Penny Junor in ihrem Buch "The Duchess: Camilla Parker Bowles and the Love Affair That Rocked the Crown".

Die eigentliche Liebe seines Lebens, Camilla Parker Bowles, konnte Prinz Charles nicht heiraten, denn vom Hof wurde sie als nicht standesgemäß erachtet. Nun sollte er am nächsten Tag vor einem Millionenpublikum die junge Diana Spencer in der St. Paul’s Cathedral ehelichen. Parker Bowles datete der Thronfolger seit den frühen 70er Jahren. Weil eine Ehe zwischen den beiden ausgeschlossen war, hatte Camilla 1973 bereits Andrew Parker Bowles geheiratet.

"Charles wusste, dass er nicht das Richtige tat, in dem er Diana heiratete, aber es gab auch kein Zurück mehr. Er hoffte, dass sich die Umstände schon richten würden, wenn man erstmal verheiratet sei", so die Autorin. Junor berichtet weiter, dass Diana schon vor der Hochzeit launisch und weinerlich geworden sein soll.

Aufmunternde Worte von Prinz Charles an Diana

In der Camilla-Biografie von Junor erzählt sie von den letzten Stunden vor dem großen Event: "In der Nacht vor der Hochzeit, die Diana mit ihrer Schwester Jane im Clarence House verbrachte, schickte Prinz Charles ihr eine Nachricht zusammen mit einem Siegelring mit eingravierten Prinz-von-Wales-Federn." Eine kleine Aufmerksamkeit oder doch eine große Bitte, denn der Prinz schrieb: "Ich bin so stolz auf dich und wenn du kommst, werde ich morgen für dich am Altar stehen. Sieh ihnen einfach in die Augen und hau sie um." Eine Geste, die wahrscheinlich beide darin bestärken sollte, dass sie das Richtige tun.

Jahre später sollte sich herausstellen, dass es die falsche Entscheidung war. Camilla Parker Bowles saß ebenfalls unter den Hochzeitsgästen am Tag der Hochzeit. In einem späteren Interview sagte Diana, dass sie immer eine Ehe zu dritt geführt hätten. Sieben Jahre nach Prinzessin Dianas Tod heiratete Prinz Charles Camilla.

Quelle: Express