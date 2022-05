Buckingham Palast goes Hollywood: Erstmals wird die Verleihung der "Prince's Trust Awards" im britischen TV übertragen. Die Gala, die von Prinz Charles ausgerichtet wird und junge Menschen mit besonderen Verdiensten ehrt, lockte zahlreiche Promis an. So ließen sich am Dienstag auf dem roten Teppich in London unter anderem die Menschenrechtsanwältin Amal Clooney, "Spice Girls"-Sängerin Mel C oder Hollywoodstar Josh Hartnett blicken. Mit Phoebe Dynevor und Jonathan Bailey waren außerdem zwei Darsteller der Netflix-Erfolsgserie "Bridgerton" zum Event im Royal Theater, Dunry Lane im Londoner West End erschienen.

Prinz Charles mit Promis im TV

Gastgeber Charles scherzte gut gelaunt mit den Gästen auf dem roten Teppich, hielt später auf der Bühne eine Rede und betonte, wie schwer die Pandemie sich gerade auf junge Menschen ausgewirkt habe. Charles hat die Charity-Organisation 1976 gegründet, der "Prince's Trust" unterstützt junge Briten im Alter zwischen elf und 30, die es schwer haben, die etwa arbeitslos sind oder Probleme in der Schule haben. Bei der Preisverleihung werden diejenigen geehrt, die gefördert wurden und denen ein Aufstieg gelungen ist. Dieses Jahr waren das zum Beispiel eine junge Mutter, die sich aus häuslicher Gewalt befreite und einen Job fand und eine Schülerin, die von Drogenproblemen loskam.

Die Show wird am Donnerstag auf dem britischen Sender ITV ausgestrahlt. Im Dezember hatte ITV bereits erstmals ein Weihnachts-Benefizkonzert bei dem unter anderem Herzogin Kate Klavier spielte, gezeigt.