Die Royals haben ihre jährlichen Weihnachtskarten veröffentlicht. Prinz Charles und Herzogin Camilla wählen dabei ein ungewöhnliches Motiv. William und Kate setzen auf den Familienverbund.

Royal-Fans warten jedes Jahr gespannt auf die Veröffentlichung der Weihnachtskarten. Denn sie geben einen kleinen Einblick ins Privatleben von Prinz Charles, Prinz William, Harry und Co.

Weihnachtskarten der britischen Royals

Etwas Humor haben in diesem Jahr Prinz Charles und Herzogin Camilla bewiesen. Ihre Weihnachtskarte ziert ein Foto des Paares beim Royal Ascot Turnier im Frühjahr. Der Thronfolger trägt darauf eine dunkelfarbene Maske und richtet seiner Ehefrau gerade ihren hellen Mund-Nasen-Schutz. Es ist ein kurzer, persönlicher Moment. Ein Moment, der an der Öffentlichkeit wohl vorbei gegangen ist. Und er ist authentisch, weil er nicht besser in das zweite Pandemie-Jahr passen könnte.

Das Motiv, das Prinz William und Herzogin Catherine für ihre Familienkarte wählten, geht in eine ganz andere Richtung. Es zeigt das Paar gemeinsam mit den Kindern George, Charlotte und Louis während ihres Aufenthaltes in Jordanien. Die Royals lachen fröhlich in die Kamera, tragen Sommerkleidung. Ein nettes Familienfoto, keine Frage. Und doch wirkt es etwas deplatziert. Denn auf Reisen haben die meisten Menschen auch in diesem Jahr verzichtet.

Weniger Reisen

Noch im August hatte das Magazin "OK" in Bezug auf Insider offenbart, dass William und Catherine große, private Reisen in Zukunft vermeiden wollen. Stattdessen bevorzugten sie, ihre Urlaube auf Amner Hall in Norfolk zu verbringen.

Royal-Expertin Katie Nicholl sagte: "Während das Paar in der Vergangenheit verschwenderische Urlaube beim Skifahren oder in sonnigeren Gefilden verbracht hat, haben sie jetzt einen traditionelleren königlichen Ansatz gewählt und verbringen ihre Zeit stattdessen in königlichen Residenzen in Großbritannien. Das könnte natürlich an den Reisebeschränkungen wegen Covid-19 liegen, aber ich glaube auch, dass sich Kate und William in den künftigen König und die künftige Königin verwandeln und deshalb traditionellere Praktiken annehmen."

Ob Nicholl mit ihrer Einschätzung richtig liegt, wird sich erst in der Zukunft zeigen. Die Weihnachtskarte der Cambridges hat jedenfalls offenbart, dass die Familie durchaus auch in diesem Jahr im Ausland unterwegs war.