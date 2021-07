Im Juli 1981 war es soweit: Prinz Charles und Diana Spencer traten vor den Traualtar. Großbritannien bekam an diesem Tag vor 40 Jahren seine künftige Königin geschenkt - so dachte man damals zumindest. Dass die Ehe Jahre später geschieden sein würde und Diana ein tragischer Unfalltod bevorstand, der die Monarchie für immer veränderte, das ahnte damals noch keiner.

Für die erste Überraschung sorgte an jenem Tag im Juli als erstes der Blick auf das Brautkleid von Diana. Niemand hatte es zuvor zu Gesicht bekommen, die Designer - Elizabeth und David Emanuel - zerrissen sogar die Skizzen dafür und nutzten beim Entwurf den Codenamen "Deborah". Sie wollten ein Kleid erschaffen, das in die Geschichte eingeht. Mit der mit Puffärmeln, Pailletten, Stickereien und einem gigantischen Schleier von über sieben Metern ausgestatteten Robe ist ihnen das auch gelungen.

Royal-Fans feierten Charles und Diana bis spät in die Nacht

Geheiratet wurde in der Londoner Innenstadt in der St. Paul's Cathedral, zahlreiche Zuschauer waren schon früh morgens vor Ort, um einen Blick auf das Paar zu erhaschen.Traditionell werden die Königshausmitglieder vom Erzbischof von Canterbury getraut. In der erste Reihe blickten die Queen und die mittlerweile verstorbenen Royals Prinz Philip und Queen Mum auf das Brautpaar.

Für alle Briten und Royal-Fans weltweit wurde es aber vor allem danach spannend: Für alle Briten und Royal-Fans weltweit wurde es aber vor allem danach spannend: Zunächst ging es in der offenen Kutsche vorbei an den jubelnden Zuschauern durch die Stadt zum Buckingham Palast. Das frisch vermählte Brautpaar ließ sich dann wie bei Hochzeiten üblich auf dem Balkon des Buckingham Palasts blicken. Neben ihnen standen die Queen und andere Mitglieder des Königshauses. Und unter ihnen jubelten die Massen dem Paar zu. Tausende Fans waren zum Palast gepilgert, um den Thronprinzen und seine junge Frau zu feiern. Sie alle warteten vor allem auf den ersten offiziellen Kuss der beiden als Ehepaar. Bis in die späten Abendstunden feierte das britische Volk Charles und Diana. In London waren die Pubs voll mit Fans der Royals. Keine Frage: Dieser Tag vor 40 Jahren bleibt im Gedächtnis - auch, wenn alles anders kam.