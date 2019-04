Ein royaler Besuch steht an: Prinz Charles (70) und Herzogin Camilla (71) werden in drei deutschen Städten öffentliche Auftritte absolvieren. Das gaben sie nun offiziell auf ihrer Webseite bekannt. Ein Termin für den Besuch und ein genauer Programmablauf stehen bereits fest.

Von 7. bis 10. Mai wird das royale Paar demnach eine kleine Rundreise durch Deutschland machen. Ein erster Stopp ist in der Hauptstadt geplant: Dort wird Prinz Charles zunächst Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (63) treffen, am Abend wird das Paar Ehrengast bei der "Queen's Birthday Party" sein, die jährlich vom britischen Botschafter in Berlin ausgerichtet wird.

Von Ost nach Süd

Am 8. Mai werden die beiden dann in Leipzig erwartet. Herzogin Camilla will sich dort demnach mit der Geschichte der Stadt beschäftigen und mehr über die "Friedliche Revolution" von 1989 erfahren. Am 9. und 10. Mai führt sie der Besuch schließlich nach München. Auf Bauernhöfen wollen sie sich unter anderem über die Themen nachhaltiger Anbau, Bio-Produktion und wirtschaftliche Zusammenarbeit informieren. Am Abend folgt ein Dinner mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (52) in der Münchner Residenz.

Beauftragt wurde der Besuch von der britischen Regierung - "um die tiefe und vielfältige Bedeutung der britisch-deutschen Beziehung zum Ausdruck zu bringen", wie es auf der Webseite heißt. Prinz Charles war bereits rund 30 Mal in Deutschland, sowohl privat als auch in offizieller Funktion. Der erste Besuch fand 1962 statt. Herzogin Camilla absolvierte 2009 ihren ersten offiziellen Auftritt in Deutschland.