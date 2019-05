Der Besuch in der bayerischen Landeshauptstadt ist in vollem Gange. Um kurz nach 14 Uhr landeten Prinz Charles (70) und Herzogin Camilla (71) am Donnerstag auf dem Münchner Flughafen. Von dort aus brachen die beiden direkt in die Innenstadt auf, wo bereits an der Residenz in München Hunderte Royal-Fans vor Ort auf den britischen Thronfolger und seine Ehefrau warteten.

Dort angekommen wurden Charles und Camilla von Ministerpräsident Markus Söder (52) und seiner Ehefrau Karin begrüßt. Danach war Zeit für volksnahe Begegnung: Auf dem rund 100 Meter langen Teppich, der von der Residenz über die Oper bis hin zur Maximiliansstraße führte, schüttelten die frisch gebackenen Großeltern zahlreiche Hände und nahmen Glückwünsche zur Geburt ihres Enkels Archie, dem Sohn von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37), entgegen.

Mini-Lederhose für Baby Archie

Anlässlich der Geburt von "Baby Sussex" überreichte Ministerpräsident Söder dem ältesten Sohn von Queen Elizabeth II. (93) auch eine Mini-Lederhose als Geschenk für den jüngsten Royal-Nachwuchs. Der Kleine war am Montag zur Welt gekommen. Charles und Camilla sind seit Dienstag in Deutschland, am Freitag geht es zurück nach London.

Am Donnerstagnachmittag stand eine Stippvisite im Münchner Hofbräuhaus an. Dort nahmen die Briten am traditionellen Seniorentanz teil - mit einem kurzen Tänzchen und je einer Maß Bier, von der sie Medienberichten zufolge jedoch nur kurz genippt haben sollen.