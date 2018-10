Aus der Villa von Zsa Zsa Gabor ist er bereits ausgezogen: Prinz Frederic von Anhalt bewohnt nach dem Tod seiner Frau, die vor zwei Jahren im Alter von 99 Jahren verstarb, eine luxuriöse Penthouse-Wohnung in Los Angeles. Doch der Witwer will weg aus Hollywood - und scheint Sehnsucht nach Deutschland zu haben. Genauer gesagt nach Berlin. Prinz Frederic möchte die Villa von Tim Bendzko kaufen. Auch für die Finanzierung hat sich der Witwer bereits etwas einfallen lassen.

"Ich würde ihn adoptieren. Und ihm dann die Prinzenkrone aufsetzen", sagte Prinz Frederic der "Bild"-Zeitung. Sein Angebot: Er möchte für die Villa von Bendzko ("Nur noch kurz die Welt retten"), die in einem Vorort von Berlin in Brandenburg steht, 1,5 Millionen Euro zahlen. Obendrauf bekäme der Sänger den Prinzentitel – per Adoption.

Prinz Frederic ließ sich selbst adoptieren

Mit Titel-Handel kennt sich Prinz Frederic bestens aus. Er selbst ließ sich 1980 von der verarmten Marie Auguste Prinzessin von Anhalt adoptieren und kam so zu seinem Prinzentitel. Eingefädelt hatte den Deal seinerzeit der berühmte Titelhändler Konsul Hans-Hermann Weyer. Fortan durfte sich Frederic, der bürgerlich Hans-Robert Lichtenberg heißt, Frédéric Prinz von Anhalt nennen. Der deutsche Hochadel jaulte auf.

Inzwischen adoptierte der falsche Prinz selbst mehrere Personen, machte sie damit auch zu Titelträgern. Darunter auch zweifelhafte Persönlichkeiten: zum Beispiel den Bordellbetreiber Marcus Prinz von Anhalt. Auch Bendzko könnte jetzt ein von Anhalt werden.

Prinz Frederic will Tim Bendzko treffen

"Wenn Herr Bendzko das möchte, mache ich ihn zu einem Prinzen“, sagte Frederic der "Bild"-Zeitung. Er sei im Dezember wieder in Berlin und wolle den 33-jährigen Sänger dann treffen. Ob der allerdings Zeit dafür hat? Bendzko ist ab 30. November neben Bryan Ferry, Milow und den Pointer Sisters Teil der Konzertour Night of the Proms und tritt in Deutschland und Luxemburg auf. Berlin steht allerdings nicht auf seinem Tourplan.