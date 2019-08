An diesem Donnerstag liefern sich Herzogin Kate (37) und ihr Ehemann Prinz William (37) ein spannendes Rennen: Das royale Paar nimmt an der "King's Cup"-Segel-Regatta nahe der britischen Insel Isle of Wight teil. Ihre größten Fans haben das Geschehen auf dem Wasser von einem Boot aus verfolgt: Während ihre Tochter Prinzessin Charlotte (4) sich nur kurz an Deck begab, begeisterte ihr Sohn Prinz George (6) die Regatta-Zuschauer mit Kapitäns-Outfit und lustiger Grimasse.

Der royale Nachwuchs zeigte sich dem Anlass entsprechend mit einem blau-weiß gestreiften T-Shirt und einer waschechten Kapitänsmütze. Während seine Eltern auf dem Wasser schufteten, feuerte Prinz George mit seiner Schwester und Großvater Michael Middleton (70) die beiden an. Prinz William und Herzogin Kate gingen jeweils als Skipper an Bord eines Segelbootes. Das erste Rennen gewann keiner von beiden.

Als Sieger ging das Boot der Non-Profit Organisation Tusk hervor. Das Child-Bereavement-UK-Team von Prinz William kam am Ende auf Rang drei, seine Ehefrau belegte mit der Royal Foundation Platz sieben, wie aus einem Tweet des Kensington Palasts hervorgeht. In der Regatta sind weitere Rennen geplant. Das Gewinnerteam erhält am Ende den King's Cup, eine historische Trophäe, die zum ersten Mal 1920 von König George V. an das Cowes' Royal Yacht Squadron überreicht wurde.

Regatta für den guten Zweck

"Ihre königlichen Hoheiten hoffen, dass der King's Cup ein jährliches Event wird, um mehr Aufmerksamkeit auf die Vorzüge des Sports zu richten, während gleichzeitig um Unterstützung und Gelder für die Zwecke geworben wird, die der Herzog und die Herzogin unterstützen", hieß es in einer Ankündigung des Palasts im Vorfeld des Events. Die Eröffnungs-Regatta war aufgrund der Wettervorhersage von Freitag auf Donnerstag vorgezogen worden.