© Millie Pilkington/Kensington-Palast via PA Media / DPA

Prinz George feiert seinen zehnten Geburtstag. Und auf dem Geburtstagsportrait sieht er seinem Papa Prinz William wie aus dem Gesicht geschnitten aus.

Prinz George wird am heutigen 22. Juli schon zehn Jahre alt. Zum Geburtstag haben Prinzessin Kate und Prinz William auf ihrem offiziellen Instagram-Account ein neues Porträt ihres ältesten Sohnes geteilt. Auf dem Bild, das von ihrer Haus-und Hof-Fotografin Millie Pilkington aufgenommen wurde, strahlt der kleine, große George bis über beide Ohren, während er auf einer Treppe auf dem Palastgelände sitzt.

Die grüne Chinohose, das weiß-blau karierte Hemd und die braunen Wildlederschuhe erinnern zweifellos an den Look von Papa Prinz William. Auch im Gesicht sieht George seinem Vater immer ähnlicher. "Heute 10! Wir wünschen Prinz George alles Gute zum Geburtstag!", heißt es dazu in dem Post.

Prinz George – auch Oma und Opa gratulieren

Das Porträt wurde auch in einer Story des Instagram-Accounts von König Charles III., 74, und Königin Camilla 76, geteilt. "Alles Gute zum Geburtstag an Prinz George!", schreiben sie dazu.