von Julia Mäurer Für sie war sie vor allem ihre geliebte "Gan Gan": Prinz George und Prinz Charlotte nehmen am Staatsbegräbnis für Queen Elizabeth II. teil. Das hatten ihre Eltern, Prinz William und Prinzessin Kate, erst kurzfristig entschieden.

Sie sind zwei Gäste in der Westminster Abbey, die zunächst gar nicht eingeplant waren: Prinz George und Prinzessin Charlotte, die beiden älteren Kinder von Prinz William und seiner Frau Kate, nahmen am Staatsbegräbnis für ihre Urgroßmutter Queen Elizabeth II. teil. Der Neunjährige und seine siebenjährige Schwester fuhren gemeinsam mit ihrer Mutter und Königingemahlin Camilla im Auto zur Westminster Abbey. Dort findet der Gottesdienst für die am 8. September verstorbene Königin statt. Rund 2000 Gäste sind eingeladen, darunter 500 Staats- und Regierungschefs sowie Mitglieder internationaler Königshäuser.

An der Seite von Prinzessin Kate betraten die beiden jungen Royals die Kirche. Prinz George trug einen dunkelblauen Anzug, ein weißes Hemd und eine schwarze Krawatte, seine Schwester einen schwarzen Mantel mit passendem schwarzen Hut. Gemeinsam mit ihren Eltern und anderen Mitgliedern der königlichen Familien schritten sie den Gang entlang und verfolgten, wie der Sarg der Queen auf einem Podest platziert wurde. Während des Gottesdienstes saßen George und Charlotte zwischen ihren Eltern in der ersten Reihe und sangen auch mit der Gemeinde.

Prinz Georges und Prinzessin Charlottes Anwesenheit von Palastmitarbeitern erwünscht

Dass die Urenkel der Queen an der Zeremonie teilnehmen, war erst kurzfristig entschieden worden. Britische Medien hatten am Wochenende berichtet, dass hochrangige Palastmitarbeiter Prinz William und seine Frau Kate darum gebeten hätten, ihre Kinder mitzubringen. Dies sei ein starkes Signal – und die Nachricht, dass die Erbfolge im Königshaus gesichert sei. Prinz George steht nach dem Tod der Queen an Platz zwei in der britischen Thronfolge. Nach reiflicher Überlegung hat sich Prinz William gemeinsam mit seiner Frau für diesen Schritt entschieden.

Immerhin weiß niemand besser als der 40-Jährige selbst, wie hart es für ein Kind ist, unter den Augen der Öffentlichkeit einen geliebten Menschen zu verabschieden. Als er 1997 seine Mutter Prinzessin Diana zu Grabe tragen musste war er 15, sein Bruder Prinz Harry erst zwölf Jahre alt. Beide haben später in Interviews darüber gesprochen, wie schwer ihnen dieser Auftritt damals fiel.

Nach dem Gottesdienst in der Westminster Abbey wird der Sarg von Queen Elizabeth II. in einer Prozession zum Schloss Windsor gebracht, wo es eine weitere Zeremonie geben wird, bevor die Monarchin im engsten Familienkreis beigesetzt wird. Prinz George und Prinzessin Charlotte steht ein langer Tag bevor.