von Laura Schäfer Queen Elizabeth II. ist tot, König Charles III. regiert – aber die Schlagzeilen beherrschen einmal mehr Prinz Harry und Herzogin Meghan. Autor Robert Hardman über das Leben hinter den Palastmauern. Und die berühmtesten Exil-Windsors.

Robert Hardman gehört zu Großbritanniens erfahrensten Königshaus-Kennern. Seit Jahrzehnten berichtet er über das Leben der Windsors. Er spricht mit dem stern über das Vermächtnis von Queen Elizabeth II., "The Crown" sowie das Leben und Wirken von Prinz Harry und Herzogin Meghan.

Mr. Hardman, drei Monate sind seit dem Tod der Queen vergangen. Vermissen Sie sie?

Ja, ich denke, das tun wir alle. Es ist merkwürdig. Ich habe erst vor Kurzem bei einer Konferenz gesprochen und dabei ist mir aufgefallen, ich rede in der Gegenwartsform von ihr. Wir nennen den König auch immer wieder Prinz Charles. Wenn jemand über die Prinzessin von Wales spricht, denke ich sofort an Diana. Die Queen ist nach wie vor in unserem Geist.