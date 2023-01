von Christina Klein Prinz Harry veröffentlicht in der kommenden Woche seine Memoiren. Zu PR-Zwecken gab er TV-Interviews, deren Trailer schlimme Anschuldigungen gegenüber seiner Familie vermuten lassen.

In Amerika rollt Prinz Harry die metaphorischen Kanonen vor und schießt über den Atlantik. Das britische Königshaus scheint schon jetzt schwer getroffen. Am vergangenen Montag wurde bekannt, dass Prinz Harry für PR-Zwecke seines Buches mindestens zwei TV-Interviews gegeben hat, die beide am kommenden Sonntag ausgestrahlt werden sollen.

"Happy new year", möchte man dem britischen Königshaus fast ironisch wünschen. Kaum hat das neue Jahr begonnen, müssen König Charles III. und Prinz William mit Sicherheit schon einen Krisenrat halten, wie sie mit der gewaltigen PR-Bombe des abspenstigen Prinz Harry umgehen wollen. Die zwei TV-Interviews, die kurz vor der Veröffentlichung stehen, verheißen in den Trailern schon nichts Gutes. Ein royaler Insider sagte nun gegenüber dem britischen Newsportal "Mirror": "Es fühlt sich alles sehr repetitiv an. Harrys ständiges Herumschnüffeln ist ziemlich anstrengend und er weiß ganz genau, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass sie sich auf einen Wortgefecht einlassen werden."

Prinz Harry kritisiert selbst das königliche Schweigen

Eine von Prinz Harrys Anschuldigungen in den Trailern lautet auch, dass er das Motto des britischen Königshauses: "Niemals beschweren und niemals erklären", nicht vertrete. Weiterhin behauptet er bereits in den kurzen Werbeausschnitten der Interviews, dass er seinen Vater und seinen Bruder gerne zurück hätte, das britische Königshaus aber absolut keine Bereitschaft zur Versöhnung zeigen würde. Neben derartigen Wünschen schießt Prinz Harry aber weiterhin gegen die Royals. Er sagt, dass das Schweigen der Königsfamilie an Betrug grenze und er eine Familie und keine Institution haben wolle.

Die britische Newsseite "Daily Mail" schreibt auch, dass sich am Montagabend eine royale Quelle geäußert habe, dass "die königliche Familie völlig erschöpft" von dem "Strom von Fehlinformationen" des Herzogs und der Herzogin von Sussex sei. Doch die komplette Ausstrahlung der beiden TV-Interviews mit dem amerikanischen Sender CBS und dem britischen ITV kommen erst noch und auch die Memoiren des Aussteiger-Prinzen Harry wird die Welt ab dem 10. Januar lesen können.

Quellen: Daily Mail, The Mirror, Express