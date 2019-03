Am heutigen Mittwoch versammelten sich tausende Besucher in der SSE Arena in London für den WE Day. Gefeiert wurde die WE-Bewegung, die junge Menschen dabei unterstützen soll, die Welt positiv zu verändern. Absoluter Stargast des Events war Prinz Harry (34). Der Royal hatte eine ganz besondere Überraschung parat. Nach seiner Rede erklärte er: "Ich versuche jetzt meine Frau auf die Bühne zu schleifen." Liebevoll führte er die hochschwangere Herzogin Meghan (37) unter tosendem Applaus ins Rampenlicht.

"Die großartigste Generation aller Zeiten"

In seiner Rede ging Prinz Harry darauf ein, dass eine Generation vor ihm stehe, die Werte schätze, das Richtige tun wolle und sich für eine bessere Zukunft einsetze. Wie schon häufiger zuvor sprach er zudem an, wie wichtig seelische Gesundheit sei. Er schloss mit den Worten: "Wagt es, die großartigste Generation aller Zeiten zu sein. Ich bin an eurer Seite. Wir sind an eurer Seite!"

Auch zahlreiche weitere Prominente waren zugegen, um der Jugend Mut zuzusprechen, darunter unter anderem Topmodel Naomi Campbell (48), Sängerin Nicole Scherzinger (40) und ihr Kollege Liam Payne (25, "Polaroid").