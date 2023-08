Hoher Besuch für das "Aktuelle Sportstudio": Am 9. September wird dort Prinz Harry als Gast erwartet. Anlass sind die in Düsseldorf stattfindenden Invictus Games.

Na klar, der "Kaiser" war bereits da, sogar mehrfach. Einmal versenkte er sogar den von einem Weizenbierglas abgefeuerten Ball in der Torwand. Dennoch ist die Ankündigung, die das ZDF am Montag rausgeschickt hat, eine kleine Sensation: Prinz Harry wird am Samstag, 9. September, ab 23 Uhr im "Aktuellen Sportstudio" zu sehen sein.

Damit wird erstmals in der Geschichte der Sendung ein Mitglied der englischen Königsfamilie gastieren. Der Anlass für seinen Auftritt im deutschen Fernsehen sind die Invictus Games. Der mittlerweile in Kalifornien lebende Royal hat dieses Sportereignis für an Körper und Psyche verletzte und erkrankte Soldatinnen und Soldaten 2014 ins Leben gerufen und ist ihr Schirmherr. Im September finden die Spiele erstmals in Düsseldorf statt, Athleten aus 22 Ländern nehmen daran teil. Insgesamt werden 500 Teilnehmer erwartet.

Prinz Harry hat die Invictus Games 2014 gegründet

Der jüngste Sohn von König Charles III. und der 1997 verstorbenen Prinzessin Diana war selbst als Offizier der Army in Afghanistan im Einsatz. Dort lernte er Schwerverletzte kennen - eine Erfahrung, die entscheidend dazu beigetragen haben soll, die Invictus Games ins Leben zu rufen. Erstmals wurde diese Sportveranstaltung 2014 in London ausgetragen, 2016 fanden die Spiele in Orlando statt, 2017 in Toronto, 2018 in Sydney und 2022 in Den Haag.

Zur Feier des Tages wird das "Aktuelle Sportstudio" an diesem Samstag von zwei Moderatoren geleitet wird: Katrin Müller-Hohenstein und Sven Voss werden gemeinsam als Gastgeber auftreten. Prinz Harry wird zwar voraussichtlich ohne seine Ehefrau kommen, dafür begleiten ihn Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sowie Teilnehmer der Invictus Games.

Prinz Harry enthüllt direkt nach seiner Ankunft das offizielle Plakat mit dem Leitmotiv der Invictus Games, die er ins Leben gerufen hat. "A home for ..." stand dort und Harry enthüllte das Wort "respect".

Fans von Meghan Markle dürfen aber auf den 16. September hoffen: Zu der an dem Datum stattfindenden Abschlussveranstaltung soll die Schauspielerin und Ehefrau des Royals anreisen und für eine Portion Glamour sorgen.