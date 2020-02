Prinz Harry (35) ist zurück auf der Insel! Nach dem "Megxit" und seinem Abschied nach Kanada hat der Ehemann von Herzogin Meghan (38) erstmals wieder heimischen Boden unter den Füßen. Wie unter anderem das "People"-Magazin berichtet, wurde Harry am Dienstag am Bahnhof in Edinburgh gesichtet. Wie Bilder zeigen, trug Harry dabei Freizeit-Kleidung inklusive Jeans, ein unscheinbares Cap, eine grüne Tasche, ein Kleidersack für seine Anzüge und reiste offenkundig ohne Meghan und Baby Archie.

In der schottischen Hauptstadt wird Harry auf einer Reise-Messe erwartet, um dort Werbung für umweltfreundliche Flüge zu machen. Am Freitag wird Harry in London erwartet, um mit Rock-Star Jon Bon Jovi (57) einen Song für die Invictus Games aufzunehmen. Harry und Meghan befinden sich in den letzten Zügen ihrer royalen Pflichten. In den nächsten Wochen werden sie einige offizielle Termine als Botschafter der königlichen Familie wahrnehmen. Ab dem 31. März ziehen sich Harry und Meghan dann endgültig von ihren Aufgaben zurück.

Geplant ist, dass die junge Familie in Nordamerika, wahrscheinlich in Kanada, niederlassen und die meiste Zeit des Jahres dort verbringen wird. Bislang ist noch nicht klar, wo genau sie leben werden. Auch ihre berufliche Zukunft ist noch nicht abschließend geklärt. Das Führen ihres eigentlich eingetragenen Markennamens "Sussex Royal" wurde ihnen von der Queen nach dem "Megxit" untersagt. Angeblich haben Harry und Meghan dies bereits akzeptiert.