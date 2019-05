Am 6. Mai kam Baby Archie zur Welt. Jetzt, also rund drei Wochen nach der Geburt des ersten Sohnes von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37), scheint langsam aber sicher schon der Abnabelungsprozess von Mama und Papa zu beginnen. Wie unter anderem das britische Boulevard-Blatt "The Sun" berichtet, verbrachte Harry jetzt die erste Nacht nicht an der Seite seiner Frau und seines Kindes. Er flog nämlich kurzerhand nach Rom, um dort an einem Polo-Turnier teilzunehmen und blieb auch über Nacht in Italien.

Der Grund für seine Reise war eine Charity-Veranstaltung vor Ort, die Gelder für jugendliche HIV-Infizierte in Lesotho, Botswana und Malawi einsammelt. Für Prinz Harry war es aber nicht die erste Reise auf das europäische Festland seit der Geburt. Am 6. Mai, also nur drei Tage nachdem Baby Archie das Licht der Welt erblickte, flog er für einen Termin in die Niederlande. Allerdings ging es an diesem Tag gleich am Abend wieder zurück nach London.