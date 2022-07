Prinz Harry hält flammende UN-Rede – mitsamt Liebeserklärung an Meghan

Als Royal durfte Prinz Harry sich politisch nicht positionieren. Als unabhängiger Herzog von Sussex darf er es – und tut es mit einer flammenden Rede vor den Vereinten Nationen.

Der Seiltanz von Royals, sich möglichst wenig politisch zu äußern und trotzdem nicht aus der Zeit gefallen zu wirken, ist Prinz Harry schon zu seiner Zeit als aktives Mitglied der Königsfamilie schwergefallen. Mit seiner Meinung über Missstände hinterm Berg zu halten, das fiel dem jüngeren Bruder von Prinz William schwer.

Prinz Harry: Rede vor den Vereinten Nationen

Jetzt, als unabhängiger Herzog, darf sich Prinz Harry so oft politisch äußern wie er nur möchte. Anlässlich des Nelson-Mandela-Tages hielt der 37-Jährige jüngst eine Rede vor der UN-Vollversammlung in New York.

Und er griff dabei gleich mehrere Themen auf, die die Menschheit derzeit belasten: den Krieg Russlands gegen die Ukraine, die Aufhebung von Roe v. Wade in den USA und die Klimakatastrophe. "Wir sind Zeugen eines globalen Angriffs auf Demokratie und Freiheit", sagte Prinz Harry und appellierte an die Menge.

"Wir können apathisch werden, der Wut erliegen oder der Verzweiflung nachgeben und uns der Schwere dessen ergeben, womit wir es zu tun haben. Oder wir können das tun, was Mandela jeden Tag getan hat", betonte er und meinte damit den Kampf gegen all diese Entwicklungen. "Wir können unsere Prinzipien als Rüstung tragen", sagte er.

Liebeserklärung an Meghan

Anlässlich des Mandela-Tages erwähnte er auch den Kontinent Afrika, der für ihn von großer Bedeutung ist. "Ein Ort, an dem ich Frieden und Heilung fand", sagte er, auch nach dem Tod seiner Mutter. "Hier habe ich mich meiner Mutter am nächsten gefühlt und Trost gesucht, nachdem sie gestorben war", verriet der Ehemann von Herzogin Meghan. Afrika sei der Ort gewesen, "wo ich wusste, dass ich in meiner Frau eine Seelenverwandte gefunden hatte", sagte Prinz Harry und machte damit Meghan eine öffentliche Liebeserklärung.

Meghan und Harry waren gemeinsam nach New York gereist, betraten Händchen haltend das UN-Gebäude. Während seiner Rede saß die Ex-Schauspielerin in der Menge und hörte ihm konzentriert zu.