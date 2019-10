Prinz Harry (35) sorgte bei der jährlichen Preisverleihung WellChild Awards am Dienstagabend in London für einen besonders rührenden Moment. Als er sich auf der Bühne an das Publikum richtete, kämpfte er plötzlich mit den Tränen. Was ihn so rührte waren die Gedanken an die Schwangerschaft seiner Frau, Herzogin Meghan (38), von der die beiden bei der Veranstaltung vor einem Jahr schon wussten. Die komplette Ansprache veröffentlichte das Paar auf seinem Instagram-Account.

"Letztes Jahr, als meine Frau und ich hier waren, wussten wir, dass wir unser erstes Kind erwarteten - niemand sonst zu dieser Zeit, aber wir wussten es - und ich erinnere mich, dass ich Meghans Hand während der Preisverleihung so fest gedrückt hatte, und dass wir beide darüber nachdachten, wie es wohl sein würde, eines Tages Eltern zu sein, und mehr noch, wie es wohl sein würde, alles zu tun, was wir tun können, um unser Kind zu schützen und ihm zu helfen, falls es mit gewissen Einschränkungen geboren oder mit der Zeit krank wird. Jetzt hier zu sein, als Eltern, und mit Ihnen allen zu sprechen, geht mir in einer Art und Weise ans Herz, wie ich es nie hätte fühlen können, ohne selbst Vater zu sein", so Prinz Harry.

Der britische Prinz und die US-amerikanische Schauspielerin sind seit Mai 2018 verheiratet. Ziemlich genau ein Jahr später, am 6. Mai 2019, kam ihr Sohn, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, zur Welt.