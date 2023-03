von Luisa Schwebel Im Januar gab Prinz Harry Talkmaster Stephen Colbert ein Interview. Jetzt hat der "Late Show"-Host ein Bonus-Video daraus veröffentlicht – darin antwortet Prinz Harry in einem Quiz auf Fragen.





Wer seine Autobiografie "Reserve" gelesen hat, der dürfte bereits einige Fakten aus Prinz Harrys Leben kennen. Und auch vom Charakter des Ex-Royals dürfte man sich nach der Lektüre ein etwas klareres Bild machen. Wer aber noch mehr wissen will, für den hat Stephen Colbert jetzt einen Bonus-Clip aus seinem Interview mit dem 38-Jährigen veröffentlicht, das er im Januar geführt hat.

Prinz Harry antwortet auf absurde Fragen

Prinz Harry stellt sich dem "Colbert Questionert", einer Fragerunde, die Fans der Sendung bereits kennen dürften. Dabei fragt der Amerikaner seine Gäste mal absurde, mal philosophische Fragen. Und die Promis ihm gegenüber müssen möglichst schnell antworten.

Bei der ersten Frage kommt Prinz Harry direkt ins Grübeln. "Was ist das beste Sandwich?", will Colbert von ihm wissen. "Ein Käse-Schinken-Toastie mit Dijon Senf", antwortet der Ehemann von Herzogin Meghan. Die darauffolgenden Fragen sind ähnlich harmlos. Eine Sache, die Harry dringend wegwerfen müsste – zerrissene Boxershorts – oder auch das furchterregendste Tier – eine Schlange.

Kolumne Auf dem Königsweg Was eine kleine Brosche über die künftige Regentschaft von König Charles verrät

Dann wird Colbert etwas philosophischer. "Was passiert, wenn wir sterben?", fragt er den Prinzen. Harry überlegt kurz, antwortet dann, er glaube, dass wir zu Tieren werden. "Das mag ich. Wir werden wiedergeboren", sagt Colbert. Harry selbst würde gerne als Elefant wiedergeboren werden, offenbart der Aussteiger-Royal, der in seinem Buch an gleich mehreren Stellen über seine Liebe zu Afrika und Elefanten schreibt.

Meghan ist sein Lieblingsduft

Die wohl souveränste Antwort gibt Harry auf Colberts Frage nach "Fenster oder Gang", also seinem Lieblingsplatz im Flugzeug. "Cockpit", antwortet Harry, der in Afghanistan als Hubschrauberpilot für die britische Armee gedient hat. Ein großes "Ohhh" aus dem Publikum erhält Harry für seine Antwort auf die Frage nach seinem "Lieblingsduft". Mit einem verschmitzten Lächeln sagt er: "Meine Frau." Am Endes des Quiz verrät der Prinz die fünf Begriffe, die er sich für den Rest seines Lebens wünscht: "Freiheit, Raum, Klarheit, Glück, Liebe."

Besonders das Interview mit Stephen Colbert zeigt, über welch großes Talent der Prinz verfügt: Er kann das Publikum mit seinem Humor begeistern und unterhalten. Eine in den USA durchaus geschätzte Fähigkeit.

Quelle: "The Late Show"

+++ Lesen Sie auch +++

Was in den letzten Tagen von Queen Elizabeth II. geschah – ein Royal-Experte will es wissen

Nur ein Wort: So reagierte die Queen auf Prinz Andrews Epstein-Affäre