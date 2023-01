24. Dezember 2022Auf Instagram präsentieren sich die dänischen Royals an Weihnachten in Sommerkleidung: Kronprinz Frederik und seine Frau Mary feiern dieses Jahr in Australien: "Frohe Weihnachten aus 'Down Under' – wo wir in Tasmanien Weihnachten feiern. Hier gibt es weder eisige Temperaturen noch Tannenbäume, dafür Sonne und Sommer", heißt es zu dem Bild. Die Follower sind begeistert und nutzen den Post gleichzeitig, um ein schönes Fest zu wünschen.Doch sie sind nicht die einzigen dänischen Royals, die Weihnachten nicht daheim verbringen: Vor kurzem gaben auch Prinz Joachim und seine Frau Marie bekannt, dass sie die Festtage im Ausland sein werden. Besonders pikant: Nach dem Titel-Entzug von Prinz Joachim sieht es so aus, als wolle sich die Familie aus dem Weg gehen. Königin Margrethe feiert Weihnachten nun also ohne ihre Söhne und Enkel stattdessen mit Freunden.