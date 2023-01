Prinz Harry behauptet im Buch: William "packte mich am Kragen, riss an meiner Halskette und stieß mich zu Boden"

Gewalt zwischen den Brüdern Prinz Harry behauptet im Buch: William "packte mich am Kragen, riss an meiner Halskette und stieß mich zu Boden"

von Luisa Schwebel In seinem am 10. Januar erscheinenden Buch "Ersatz" beschreibt Prinz Harry einen Vorfall aus 2019. Damals hätten er und Bruder William sich so sehr gestritten, dass es zu Handgreiflichkeiten gekommen sein soll.

Es wird immer schmutziger. Die Vorwürfe von Prinz Harry gegen seine Familie wiegen schwer. Betrug, Lästereien, Pressespielchen – und jetzt kommt auch noch physische Gewalt dazu.

Prinz Harry behauptet, Prinz William habe ihn angegriffen

Die britische Zeitung "The Guardian" beschreibt vorab eine Szene aus 2019, die den Herzog von Sussex offenbar traumatisiert zurückließ. So habe sein Bruder, Prinz William, mit ihm über "die ganze rollende Katastrophe" sprechen wollen, womit er Harrys Beziehung zu Herzogin Meghan gemeint haben soll. William habe daraufhin, so beschreibt es Harry, ähnliche Worte genutzt wie die britische Presse. Meghan sei "schwierig", "unhöflich" und "ruppig", soll der Prince of Wales gesagt haben, woraufhin Harry ihm ein "Nachplappern der Presseerzählung" vorwarf.

Doch aus dem Streit über Meghan wurde laut Prinz Harry etwas viel Größeres. Es soll um die Thronfolge gegangen sein, die die Brüder seit ihrer Geburt unterschied. William ist der Erbe, während Harry – deshalb auch der Titel seiner Memoiren – nur der Ersatz ist. Laut Harry soll König Charles III. bei der Geburt von Harry zu Prinzessin Diana gesagt haben: "Wunderbar! Jetzt hast du mir einen Erben und ein Ersatzkind geschenkt - meine Arbeit ist getan."

Laut "Guardian" klingt es so, als habe Harry seinem Bruder bereits 2019 vorgeworfen, sich für die Institution und gegen die Beziehung der Brüder entschieden zu haben. In seiner und Meghans Netflix-Doku deutete der 38-Jährige bereits Ähnliches an.

Angebliche Handgreiflichkeiten

Während ihres Streits habe William ihm gesagt, nur helfen zu wollen. "Meinst du das ernst? Mir helfen? Entschuldigung - so nennst du das also? Mir zu helfen?", antwortete Harry, was William nur noch wütender machte. Harry beschreibt, wie sein Bruder ausgerastet sein soll, woraufhin er ihm ein Glas Wasser gab. "Willy, ich kann nicht mit dir reden, wenn du so bist", soll er gesagt haben und schildert dann, was als nächstes passiert sein soll: "Er stellte das Wasser ab, beschimpfte mich weiter und ging dann auf mich los. Es ging alles so schnell. So schnell. Er packte mich am Kragen, riss an meiner Halskette und stieß mich zu Boden. Ich landete auf dem Hundenapf, der unter meinem Rücken zerbrach, und die Stücke schnitten in mich ein. Ich lag einen Moment lang benommen da, dann stand ich auf und sagte ihm, er solle verschwinden."

William habe von gewollt, dass er im Paroli bietet, schreibt Harry in seinem Buch. So hätten sie es als Jungs geregelt, erklärt er. Als Harry das jedoch nicht wollte, schritt William davon und entschuldigte sich. "Er rief zurück: 'Du brauchst Meg nichts davon zu erzählen", schreibt Harry. "'Du meinst, dass du mich angegriffen hast?', antwortete Harry. "Ich habe dich nicht angegriffen, Harold", sagte William daraufhin laut Harry. Ob William Harry öfters Harold nennt, oder das nur in der Situation tat, ist nicht bekannt.

Außerdem erinnert sich Prinz Harry an ein Treffen nach der Beerdigung von Prinz Philip 2021. Auch damals hätten die Brüder gestritten. Ihr Vater, König Charles III., habe sie angeschaut und gesagt: "Bitte, Jungs. Macht meine letzten Jahre nicht zu einer Qual."

Quelle: Guardian

