Prinz Harry bei den Invictus Games: Die schönsten Momente in Düsseldorf

Prinz Harry sorgt mal wieder für Aufsehen – ausnahmsweise jedoch im positiven Sinne und ganz ohne den Themenschwerpunkt britisches Königshaus. In Düsseldorf finden derzeit die Invictus Games 2023 statt. Ein Sport-Wettbewerb für Kriegsveteranen, der von Harry persönlich ins Leben gerufen wurde.

Die Bundeswehr schreibt auf ihrer Homepage zu den Spielen: "Für die Athletinnen und Athleten aus 21 Nationen markieren die Invictus Games 2023 einen entscheidenden Schritt auf ihrem ganz persönlichen Weg der Rehabilitation. Mit sportlichen Höchstleistungen zeigen sie sich und der Welt, dass auch schwere Schicksalsschläge zu verkraften sind. Mit ihrem Lebensmut und ihrer Hartnäckigkeit werden sie zu Vorbildern: Für Menschen, denen Ähnliches widerfahren ist und die nach Halt suchen – aber auch für Menschen, die bislang von Unfällen oder Kriegsverletzungen verschont geblieben sind."

Die Idee kam Prinz Harry auf einem Heimflug aus dem Krieg

Prinz Harry, der selbst zwischen 2007 und 2013 zweimal als Soldat im Einsatz in Afghanistan war und dort nach eigenen Angaben 25 Menschen im Kampf töten musste, fühlt aufgrund seiner zehnjährigen Militärzugehörigkeit eine starke Verbundenheit zu verwundeten Kameraden. Die Idee zu dem Wettkampf für Kriegsveteran kam ihm auf dem Rückflug von seinem ersten Einsatz. Er flog mit unversehrten Kameradinnen und Kameraden sowie mit drei Schwerverletzten zurück.

"Dieser Flug wurde zur Geburtsstunde der Invictus Games. So nah hatte Harry vorher nie gesehen, welche Verletzungen improvisierte Sprengfallen verursachen. Ihm wurde deutlich, dass das Leben seiner Kameraden nicht mehr das gleiche sein würde. Die Bilder und Gedanken ließen Harry nicht los. Er wollte Antworten darauf finden, wie Soldatinnen und Soldaten nach schwersten Verletzungen und seelischen Traumata zurück ins Leben finden", so steht es auf der Homepage der Veranstaltung.

Bis zum 16. September treten um die 500 Sportler und Sportlerinnen in mehr als zehn verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. Am Samstagabend werden die Spiele für 2023 mit einer großen Abschiedsfeier beendet. Anwesend werden unter anderem der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Prinz Harry sein, der eine Rede halten wird und einen Ausblick auf die kommenden Invictus Games gibt. Außerdem als Special Act Popstar Rita Ora, die zum Abschluss sechs Songs für die Anwesenden performen wird.

Quellen:Invictus Games, Tagesspiegel, Bundeswehr

